Meteo: ultimo giorno di gennaio tra stabilità e qualche pioggia

Settimana di tempo sostanzialmente stabile e asciutto, caratterizzato da temperature piuttosto miti, grazie all’alta pressione dell’Anticiclone delle Azzorre che torna ad allungarsi sul Mediterraneo Occidentale, fino alle porte della nostra Penisola. Nonostante ciò oggi, martedì 31 gennaio, si osserverà un temporaneo e parziale peggioramento del tempo sul versante adriatico del Paese a causa di un fronte freddo che, scivolando lungo i Balcani, lambirà anche la nostra Penisola.

Altro temporaneo peggioramento è atteso invece tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio al Sud e medio versante adriatico, con l’irruzione di correnti gelide da est, conseguente brusco calo delle temperature e possibilità anche di qualche sporadica nevicata fino a quote molto basse.

Le previsioni meteo per martedì 31 gennaio

Giornata tra sole e nuvole in Abruzzo, Molise, Sud e Isole, con piogge isolate, specie al mattino, su coste molisane, nord della Puglia, Calabria, Sicilia Tirrenica e Sardegna; qualche nevicata sulle montagne della Calabria oltre 1000-1200 metri. Ancora gelate al Nord al primo mattino; temperature massime quasi dappertutto in crescita e in generale al di sopra della norma.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 febbraio

Alternanza tra sole e nuvole su Alpi Orientali, regioni tirreniche e Isole, comunque in generale senza piogge o nevicate. Altrove prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore lieve crescita, specie al Sud e medio versante adriatico. Ventoso in Sardegna per venti di Maestrale; altrove venti da deboli a moderati.