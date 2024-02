Meteo: fino a giovedì 8 sotto l'anticiclone, poi si cambia

Dopo oltre due settimane di assoluto dominio anticiclonico, si avvicina un importante cambio di rotta meteo, grazie ad una modifica sostanziale della circolazione atmosferica a livello europeo e mediterraneo, improntata verso il ritorno delle precipitazioni e un clima più consono al periodo.

Un’anomalia meteo-climatica che, tra le conseguenze negative, sta comportando: un aggravamento della siccità, che sta colpendo soprattutto l’Italia centro-meridionale (a livelli di vera e propria emergenza per le Isole maggiori); uno scarso innevamento su Alpi e Appennini, a cui si sommano temperature anche di oltre 10 gradi superiori alla norma, con lo zero termico spesso fino a 3000/3500 metri; l’accumulo di inquinanti nelle aree urbane, ben oltre i limiti consentiti dalla stessa OMS in pianura padana e in altre grosse città del Centro-Sud.

Sul nostro Paese l’alta pressione si ritirerà definitivamente venerdì quando si conferma l’arrivo della prima perturbazione di febbraio sulle regioni settentrionali, insieme alle piogge e alle nevicate in montagna. La parte più attiva del fronte investirà tutta l’Italia nel corso del fine settimana, quando le precipitazioni investiranno abbastanza democraticamente tutte le regioni, preceduta da un intenso flusso di correnti temperate e umide meridionali.

In questa fase saranno possibili fenomeni intensi, mentre nelle Alpi si attendono accumuli di neve importanti sopra i 1500 metri. Solo a partire da domenica inizierà ad affluire aria più fredda nord-occidentale, che favorirà un calo delle temperature verso valori più normali per la stagione, ma senza nessuna ondata di freddo in arrivo.

Le previsioni meteo per mercoledì 7

Nelle Alpi tempo ancora in prevalenza soleggiato. Nel resto del Paese il cielo sarà spesso parzialmente nuvoloso o nuvoloso, sia per il passaggio di nuvolosità a quote medio-alte soprattutto al Centro-Sud, sia per l’insistenza di strati bassi su pianure e coste delle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico, solo in parziale diradamento nel corso della giornata.

Locali pioviggini su Liguria di levante, alta Toscana e Venezia Giulia. Tra sera e notte brevi e deboli nevicate in quota in alta Valle d’Aosta. Temperature con poche variazioni di rilievo. Venti da ovest o sud-ovest in moderato rinforzo su mari di ponente e mar Ionio.

Le previsioni meteo per giovedì 8

Su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria ionica, Sicilia e Sardegna tempo in prevalenza soleggiato, con un cielo al più poco nuvoloso. Qualche ampia schiarita nelle Alpi. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, generalmente sotto forma di strati bassi, associata a locali deboli piogge o pioviggini su estremo levante ligure, alta Toscana e Calabria tirrenica.

In tarda serata tendenza a peggioramento e ad alcune piogge su alto Piemonte, alta Lombardia e Venezia Giulia. Temperature per lo più in lieve aumento. Venti di Libeccio moderati o tesi su mari di ponente, regioni tirreniche e Isole, con i rispettivi mari da mossi a molto mossi.