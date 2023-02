Meteo, ultime 48 ore di alta pressione: nel weekend del 25 e 26 tornano freddo, pioggia e neve

Nel weekend del 25 e 26 febbraio le condizioni meteo sono destinate a subire un brusco cambio, con il ritorno di piogge significative, neve e freddo. Fino ad allora, sebbene indebolita, l’alta pressione resisterà sull’Italia, consentendo alle perturbazioni in arrivo di lambire appena l’Italia, portando le prime piogge al Centro-Nord accompagnate da nevicate in montagna.

Per domenica 26 invece è previsto il ritorno di piogge importanti sul nostro Paese con neve sui rilievi: sul Mediterraneo Occidentale si formerà infatti un vortice di bassa pressione che richiamerà sul nostro Paese delle correnti molto fredde, con venti intensi da nordest e temperature in brusco calo. Il maltempo investirà in particolare l’Emilia Romagna e il Centro-Sud, con nevicate abbondanti sull’Appennino.

Le previsioni meteo per giovedì 23

Prevalenza di tempo soleggiato in Calabria e Isole Maggiori. Nuvole altrove, ma con poche deboli piogge per lo più concentrate su Liguria e Pianura Lombardo-Veneta. Temperature massime senza variazioni di rilievo e ancora in generale al di sopra delle medie stagionali. Venti deboli, di Scirocco sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per venerdì 24

Molte nubi al Nord e in Toscana, con la presenza di foschie e qualche nebbia al primo mattino su val padana orientale e valli del Centro. Deboli e isolate piogge possibili al Nord-Ovest, in alta Toscana e sulle Prealpi orientali. Poco nuvoloso nel resto dell’Italia, ma con più nubi su Lazio e Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Sud e Isole, con punte di 20 gradi. Venti meridionali in ulteriore intensificazione al Sud, Scirocco su Isole e Tirreno. Mossi i mari di ponente, lo Ionio e il Canale d’Otranto