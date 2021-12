Meteo, tregua dal maltempo il 7 dicembre ma per l'Immacolata arriva la neve

La perturbazione numero 2 del mese che in questo inizio di settimana ha portato maltempo su gran parte del Centro-Sud si è allontanata verso levante, favorendo per martedì 7 dicembre un generale miglioramento salvo ancora qualche pioggia all’estremo Sud più che altro nel nord della Sicilia. Le intense correnti settentrionali che hanno accompagnato il passaggio della perturbazione hanno fatto affluire sull’Italia aria fredda all’origine del calo delle temperature osservato in questo inizio di settimana. Nella giornata di mercoledì 8 dicembre (Immacolata) arriverà un’altra perturbazione (la numero 3 di dicembre) responsabile di un peggioramento al Centro-Nord, in Sardegna e Campania; in particolare sono attese forti piogge in Liguria, Toscana, Lazio e neve a bassa quota sulle regioni settentrionali, fino in pianura al Nordovest tra il Piemonte e i settori occidentali di Lombardia ed Emilia. Giovedì il fronte perturbato attraverso il Sud Italia mentre al Centro-Nord è atteso un miglioramento.

Previsioni meteo per martedì 7 dicembre

Martedì nuvolosità sparsa a carattere variabile e irregolare all’estremo Sud e nelle due Isole maggiori con residue piogge su Puglia, Calabria meridionale e nord della Sicilia; qualche nevicata sull’Appennino meridionale della Calabria e sui rilievi nord-orientali della Sicilia oltre 1000-1200 metri. In generale soleggiato nel resto d’Italia.



Temperature minime in calo al Nord-Est e Centro-Sud; deboli gelate al Nord e Toscana; massime in rialzo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Ventoso al Centro-Sud per venti di Maestrale; raffiche massime localmente fino a 80-90 km/h.

Previsioni meteo per mercoledì 8 dicembre -Immacolata. Arriva la neve al Nord

Mercoledì neve sin dal mattino fino in pianura in Piemonte, versante padano dell’entroterra ligure, ovest Lombardia e settore più occidentale dell’Emilia; nel Nordest neve fino ai fondovalle in Alto Adige, intorno ai 300-400 metri altrove. Piogge su pianure e coste del Nord-Est, regioni tirreniche, Umbria e Sardegna con fenomeni intensi su Liguria, Toscana, Lazio, Venezie e in serata anche in Campania. Resiste un po’ di sole in Molise, Puglia, Basilicata, Calabriae Sicilia.



Temperature massime in sensibile calo al Nord, in rialzo al Centro-Sud. Venti di Libeccio o Scirocco in notevole rinforzo sui mari del Centro-Nord, in Sardegna e Mar Tirreno. Molto mossi o agitati i mari occidentali e il medio-alto Adriatico.