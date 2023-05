Meteo, tra venerdì 12 e il weekend ancora molte piogge e temporali: ecco dove

Il vortice di bassa pressione lasciato in eredità dalla perturbazione n.3, manterrà diffuse condizioni meteo di instabilità anche tra venerdì 12 e il weekend. In aggiunta, una nuova perturbazione nord atlantica (la n.4 del mese) in discesa verso la Penisola Iberica e l’Algeria, nel fine settimana tenderà a risalire verso le nostre regioni incrementando il maltempo con precipitazioni diffuse e localmente intense.

Il richiamo di aria calda legato a quest’ultima perturbazione, durante il fine settimana determinerà una temporanea impennata delle temperature sulle regioni meridionali, con picchi anche oltre i 25 gradi. Per il resto il clima si manterrà relativamente fresco con valori per lo più sotto la media.

Anche durante la prossima settimana l’alta pressione continuerà a rimanere lontana dall’Italia, motivo per cui il tempo continuerà a rimanere instabile e a tratti perturbato con temperature inferiori alla norma.

Le previsioni meteo per venerdì 12

Cielo per lo più nuvoloso, ma con anche delle schiarite soprattutto al Sud, in Sardegna e temporaneamente anche sulle coste del medio Adriatico. Possibili piogge sparse al Centro-Nord, anche a carattere di rovescio o temporale. Precipitazioni più sporadiche possibili su Campania, Puglia settentrionale e Sicilia. Quota neve intorno ai 2000 metri sulle Alpi.

Temperature massime in calo al Nord-Ovest, senza notevoli variazioni altrove.

Le previsioni meteo per sabato 13

Cielo in prevalenza nuvoloso in tutta Italia. Al mattino possibili piogge o rovesci isolati al Nord, in Toscana, nelle Isole e in Calabria. Nel corso della giornata piogge e temporali in estensione a Lazio, Campania e zone interne del Centro-Sud. In serata possibile coinvolgimento anche delle coste adriatiche del Centro-Sud, mentre migliora al Nord-Est e in Sicilia.

Temperature massime in calo sulla Sardegna, in aumento in Sicilia e leggermente anche al Nord, stazionarie altrove. Ventoso per Scirocco sulle regioni meridionali.