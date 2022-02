Meteo, tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio si rivede qualche pioggia

In questa ultima parte della settimana l’indebolimento dell’alta pressione aprirà le porte all’arrivo di correnti più umide, che riporteranno le nuvole su gran parte d’Italia, anche se in realtà le piogge saranno davvero poche; la perturbazione (la n. 3 del mese) in transito tra venerdì 11 e sabato 12 febbraio sarà piuttosto debole. L’aria più fredda al suo seguito farà calare le temperature su valori normali per il periodo, soprattutto al Nord.

Un peggioramento più significativo sembra ormai profilarsi all’inizio della prossima settimana quando il nostro Paese verrà raggiunto da una più intensa perturbazione nord atlantica (la n. 4 di febbraio) con le piogge che torneranno su gran parte d’Italia, anche nelle regioni settentrionali dove tra l’altro sono attese nevicate a bassa quota.

Le previsioni meteo per venerdì 11 febbraio

Nuvole al Nord e in Toscana ma con poche e deboli piogge di rilievo: nel corso del giorno saranno possibili in Liguria e Venezia Giulia e verso sera anche in Emilia Romagna. Bel tempo nel resto d’Italia con un cielo sereno o poco nuvoloso ma con nebbie mattutine nelle valli del Centro e un aumento della nuvolosità su Umbria e Marche.

Temperature minime del mattino in generale aumento con valori sopra lo zero anche al Nord; massime in calo sulle aree alpine, senza grandi variazioni altrove con clima molto mite al Sud e Isole maggiori dove localmente si toccheranno punte di 17-18 gradi.

Venti in generale deboli o molto deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio in Liguria con il mare che resta mosso.

Le previsioni meteo per sabato 12 febbraio

Su Nord-Ovest ed Emilia Romagna cielo inizialmente un po’ nuvoloso ma con tendenza a schiarite in giornata; nel resto del Nord cielo prevalentemente sereno. Tempo abbastanza soleggiato nonostante qualche annuvolamento su Isole maggiori, Calabria e nel pomeriggio anche in Toscana. Nel resto del Centro-Sud da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con qualche debole pioggia su Abruzzo, Molise e Puglia.

Temperature: minime in lieve calo al Nord con valori intorno allo zero. Massime in generale diminuzione, più sensibile su regioni settentrionali e adriatiche.

Venti da nord o nordest in rinforzo fino a moderati o tesi su alto Adriatico, Emilia Romagna, Liguria e regioni centrali. Mari: mossi l’Adriatico, il Mar Ligure e il Tirreno settentrionale.