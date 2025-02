Meteo: tra San Valentino e il weekend arrivano gelo e neve in pianura? La tendenza

L’evoluzione del tempo per la seconda parte della settimana e per i giorni successivi resta molto incerta, a causa della particolare circolazione atmosferica attesa a livello continentale tutt’altro che chiara e definita, ma soprattutto poco frequente. A rendere complessa la simulazione dello scenario più probabile a livello mediterraneo da parte dei principali modelli, è l’irruzione di aria artico continentale tra venerdì 14 febbraio (San Valentino) e domenica 16 sull’Europa settentrionale e orientale fino a i Balcani, dove arriverà il gelo (quello vero), con temperature in caduta libera verso valori abbondantemente sotto lo zero.

Il grosso punto interrogativo è se e quanto l’Italia sarà coinvolta dalla colata gelida: al momento sembra in modo marginale, con il passaggio del fronte freddo (perturbazione n.5 del mese) sul nostro Paese tra le prime ore di venerdì e la prima parte di sabato 15, responsabile della formazione di una circolazione ciclonica sui mari settentrionali, in trasferimento entro domenica verso quelli meridionali.

Tra San Valentino e il weekend non si esclude neve fino in pianura al Nord e maltempo di stampo invernale: la tendenza meteo

Senza assolutamente poter entrare nei dettagli, ne conseguirebbe una breve fase di maltempo di stampo invernale, con precipitazioni diffuse, localmente intense e temporalesche al Nord-Est e al Centro, in estensione alle regioni del Sud tra venerdì sera e sabato mattina. La quota neve tenderà a scendere bruscamente al Nord-Est e sull’Appennino centro-settentrionale, fino a sfiorare le pianure dell’Emilia e del Veneto.

Le temperature caleranno in modo marcato, fino a portarsi anche al di sotto della norma, i venti rinforzeranno sensibilmente e aumenterà il moto ondoso dei mari attorno alla Penisola. A seguire il tempo dovrebbe andare altrettanto rapidamente migliorando, insieme ad un rialzo delle temperature ma, come detto, si tratta di una tendenza con un grado di predicibilità ancora troppo basso. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti.