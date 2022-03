Meteo: tra sabato 26 e domenica 27 marzo un po' di pioggia. Ecco dove

In generale nell'ultima parte della settimana l'Italia dovrebbe essere interessata dal lento passaggio di una debole perturbazione (la n.5 del mese) proveniente dal Mediterraneo occidentale e che interesserà in prevalenza le regioni centro meridionali con nuvole associate comunque a poche precipitazioni.

Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 marzo qualche pioggia e venti di Scirocco al Centro-Sud e nelle Isole: la tendenza meteo

Nel dettaglio, venerdì 25 marzo sarà una giornata ancora in prevalenza soleggiata a parte sulle due Isole maggiori dove inizierà ad aumentare la nuvolosità. Sabato 26 e domenica 27 le nuvole raggiungeranno anche il resto del Centro-Sud mentre il Nord vedrà prevalenti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Le piogge, deboli e intermittenti, saranno possibili nella giornata di sabato praticamente solo sulla Sardegna. Domenica qualche pioggia dovrebbe andare ad interessare la Sicilia e il Sud.

Per quanto riguarda le temperature, le variazioni più significative si avranno nei valori minimi che continueranno ad aumentare mentre i valori massimi non subiranno grosse variazioni nell'ultima parte della settimana; qualche ulteriore rialzo si avrà al Centro-Sud con valori in gran parte abbastanza miti, sicuramente sopra la media al Nord e sulle regioni tirreniche. Un po' più vicine alla norma negli altri settori. Le punte più elevate saranno intorno ai 20-21 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche. Da segnalare inoltre i venti di Scirocco che si attiveranno da venerdì intorno alle Isole con il coinvolgimento poi, nel fine settimana, anche delle regioni meridionali e adriatiche.

Lunedì 28 marzo questa perturbazione tende ad indebolirsi lasciando ancora residue nubi e precipitazioni sulle regioni del medio Adriatico e del Sud. Nei giorni successivi il tempo sembra orientato verso una situazione di variabilità con una tendenza a uno sblocco, proprio negli ultimi giorni del mese, delle correnti atlantiche che dovrebbero ricominciare a interessare buona parte dell'Europa e l'Italia portando probabilmente delle piogge più significative anche al Nord. Si tratta di una tendenza al momento ancora incerta che richiede ulteriori verifiche.