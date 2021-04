Meteo, tra lunedì 19 e martedì 20 aprile nuove fasi instabili

Le condizioni meteo resteranno piuttosto instabili anche ad inizio settimana, tra lunedì 19 e martedì 20 aprile. Le temperature, sia domenica 18 aprile che nella parte iniziale della nuova settimana, resteranno ancora sotto la norma stagionale ma nei giorni successivi si potrebbe andare incontro a un graduale rialzo termico con un clima quindi più primaverile.

Inizio settimana con fasi meteo ancora instabili sull'Italia

Lunedì e martedì il tempo sarà molto variabile con alternanza di nuvole e fasi soleggiate al Nordest e al Centro-sud. Ci sarà la possibilità di fasi instabili con rischio di rovesci o temporali in particolare nelle zone a ridosso dei rilievi e in quelle interne. Al Nordovest invece prevarranno condizioni meteo più stabili e in gran parte soleggiate.

A metà settimana, a partire da mercoledì 21 aprile, l’Italia potrebbe essere raggiunta da una nuova perturbazione di origine atlantica che potrebbe riportare nuvole e qualche pioggia sulle in particolare sulle regioni del Centro-nord. Dopo un inizio settimana ancora piuttosto freddo per il periodo, le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, tornando più in linea con le medie stagionali di aprile.