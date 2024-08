Meteo, tra il 18 e il 19 agosto stop al grande caldo: temporali forti e calo termico

Nella giornata di sabato 17 agosto sole sulla maggior parte del Paese ma con una generale tendenza all’aumento della nuvolosità. Qualche temporale possibile fin dal mattino in Sardegna specialmente nel Nord dell’isola.

In giornata isolati temporali di calore sull’Appennino centro-meridionale e nel Nord della Puglia. Ancora rovesci e temporali in Sardegna.



Nel pomeriggio una perturbazione dalla Francia si avvicina al Nordovest determinando alcuni rovesci sulle Alpi, principalmente quelle occidentali.

Stando agli ultimi aggiornamenti la perturbazione nel corso della notte su domenica innescherà dei temporali sul Nordovest.

Tendenza meteo: rischio nubifragi domenica 18 agosto

Nel corso di domenica, anche se i dettagli andranno ancora confermati, la perturbazione determinerà tempo instabile anche sul resto del Nord sulle regioni centrali e al Sud (inizialmente soprattutto sulle aree tirreniche). Attenzione perché ci sarà il rischio di fenomeni di forte intensità su molte aree del nostro Paese. Da domenica si attiverà inoltre un forte Maestrale sulla Sardegna.

Questo passaggio perturbato segnerà la fine del grande caldo inizialmente soprattutto al Centro-nord ma entro lunedì anche al Sud e in Sicilia.

L’inizio della prossima settimana dovrebbe vedere un miglioramento del tempo al Nordovest mentre le regioni meridionali e centrali, specialmente versante adriatico, potranno vedere ancora precipitazioni. Temperature su valori vicini alla norma stagionale.