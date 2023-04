Meteo, tra il 12 e il 13 aprile intensa perturbazione: piogge, temporali e vento forte

Dopo il temporaneo rinforzo dell’alta pressione e il sensibile rialzo termico registrato nelle ultime 24 ore, la seconda parte della settimana vedrà di nuovo condizioni meteo più instabili, con fasi di forte maltempo, molto vento e un calo delle temperature, il tutto a causa dell’arrivo mercoledì della perturbazione numero 3 del mese; da giovedì infatti le temperature torneranno su valori ben inferiori alla media al Nord, mentre al Sud e in Sicilia si toccheranno punte di 25 gradi e oltre, per effetto di un’intensa ventilazione meridionale. Venerdì i venti di Maestrale spingeranno l’aria fredda fino all’estremo Sud, interrompendo bruscamente il picco del caldo.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 12 aprile

Nuvole in aumento fin dal mattino al Nord, con cielo coperto su Alpi, Lombardia e Nord-Est; nuvolosità anche in Toscana, Umbria, Marche, e Calabria tirrenica; più soleggiato altrove. Dal pomeriggio graduale peggioramento nelle regioni settentrionali, con piogge inizialmente deboli a partire del Nord-Ovest; precipitazioni più diffuse e a tratti intense tra sera e notte in tutto il Nord; nevicate sulle Alpi a quote elevate, ma in calo fino a 1500 metri nella notte sui rilievi di Lombardia e Nord-Est, dove saranno più insistenti. Nuvolosità irregolare al Centro e al Sud, in prevalenza sereno sulle Isole Maggiori.



Temperature minime in generale aumento; massime in calo al Nord, in rialzo anche sensibile al Centro-sud e, soprattutto, sulle Isole Maggiori, dove i valori oscilleranno tra 22 e 25 gradi. Venti inizialmente deboli, ma con un rinforzo deciso di Scirocco dalle ore serali sui settori di Ponente. ­

Previsioni meteo per giovedì 12 aprile

Maltempo con piogge e rovesci anche intensi e possibili temporali al mattino in Liguria, bassa Lombardia e Triveneto, con nevicate copiose sulle Alpi lombarde e orientali da 1300/1500 metri. Nubi in aumento e locali rovesci al Centro; sole al Sud e in Sicilia.Dal pomeriggio parziali schiarite al Nord-Ovest, mentre il maltempo continuerà ad interessare il Nord-Est, con rischio di locali nubifragi e neve copiosa fino a 1200 metri. Instabilità in aumento con sviluppo di temporali anche nelle regioni centrali, verso sera peggiora al Sud e nelle Isole.

Temperature in brusco calo e inferiori alla media al Nord, in calo più contenuto in Toscana, Lazio e Sardegna, in temporaneo rialzo al Sud e Sicilia, con punte oltre i 25 gradi. Giornata molto ventosa per venti di Maestrale o occidentali in Sardegna, Mar Ligure e Tirreno; Libeccio e Scirocco al Sud. Ventoso anche su Alpi e vicine pianure.