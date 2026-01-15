FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: tra domenica 18 e inizio settimana maltempo e piogge abbondanti. Le zone a rischio

Tra la giornata di domenica 18 gennaio e l'inizio di settimana il maltempo insisterà su parte dell'Italia. Non si escludono forti piogge e venti.
Tendenza15 Gennaio 2026 - ore 11:28 - Redatto da Meteo.it
Durante il fine settimana le correnti sull’Italia saranno per lo più meridionali e trasporteranno aria moderatamente umida. Nei bassi strati, in particolare da domenica 18 gennaio, si osserverà un graduale rinforzo dei venti di scirocco. Temperature per lo più superiori alla norma del periodo.

Domenica dunque si assisterà probabilmente ad un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa orientale ed a una concomitante intensificazione dei venti di scirocco, in particolare sul mar Tirreno, sui bacini meridionali e su quelli attorno alle isole. Sull’alto Adriatico e in Val Padana assisteremo invece ad un rinforzo dei venti da est. Le temperature resteranno relativamente miti.

La probabilità di precipitazioni sarà più alta sui settori ionici di Calabria e Sicilia, intorno al Golfo di Taranto, sulla Sardegna tirrenica, orientale, Piemonte occidentale ed estremo ponente ligure; quota neve sulle Alpi occidentali sopra 1000-1200 m. Nel resto dell’Italia nuvolosità sparsa, più variabile e irregolare, alternata a schiarite.

Ad inizio settimana probabile una fase di intenso maltempo su Isole Maggiori e Calabria: la tendenza meteo

Sulla base degli ultimi aggiornamenti, all’inizio della prossima settimana la bassa pressione sull’Algeria si approfondirà ancora determinando un ulteriore rinforzo dello Scirocco, soprattutto tra Ionio, Calabria, Tirreno centro-meridionale e Isole maggiori.

Aria fredda raggiungerà invece dai Balcani il Nord Italia e il versante adriatico con temperature in calo, anche sotto la media. È inoltre probabile, nei primi giorni della prossima settimana, una fase di diffuso e forte maltempo tra Calabria e soprattutto Sicilia e Sardegna con piogge anche forti e abbondanti, venti burrascosi e mari molto agitati.

