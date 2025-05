Meteo, torna il maltempo con piogge e grandinate: le regioni a rischio

Dopo una breve tregua dal maltempo, l'Italia sarà colpita dal passaggio di una nuova ed intensa perturbazione che si farà sentire lungo tutto lo stivale con fenomeni temporaleschi e allerte meteo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo in Italia, tornano piogge e criticità

La settimana è iniziata con un clima instabile e variabile, ma la situazione è destinata a peggiorare da mercoledì 14 maggio 2025 con l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4, in arrivo dal Nord Africa diretta verso le regioni del Sud. Piogge e temporali dapprima in Sardegna, Sicilia e buona parte del meridione con fenomeni temporaleschi intensi e una fase di maltempo che da giovedì 15 maggio coinvolgerà anche le regioni del Centro.

A metà settimana, infatti, tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio è previsto un peggioramento del clima con forti ed intense piogge, anche sotto forma di grandinate, e non si escludono rischi e criticità in diverse regioni. Dopo il Sud anche il Centro-Nord farà i conti con il ritorno delle piogge accompagnato anche da un sensibile calo delle temperature lungo tutto lo stivale. I dati attualmente disponibili delineano però un miglioramento del clima con tempo più stabile nel weekend.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 14 maggio 2025: clima instabile con cieli nuvolosi su Venezie, Emilia Romagna e Centro-Sud, mentre piogge e temporali in Piemonte. Nel pomeriggio la situazione peggiora lungo il settore alpino, specie quello occidentale, ma anche lungo l’Appennino e con il passare delle ore il maltempo raggiungerà in serata anche le Isole. Le temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord con valori in linea con il periodo.

Per la giornata di giovedì 15 maggio 2025 ancora piogge al Sud, in particolare in Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre nuvole in aumento su Lazio, Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio il maltempo coinvolgerà anche le restanti regioni del Sud con piogge e temporali anche intensi e il rischio di nubifragi in Sicilia e Calabria. Si segnalano piogge, anche se deboli, in Molise, Lazio e Abruzzo. Bel tempo soleggiato al Nord-Est con l'arrivo di piogge anche in Emilia, Lombardia e Piemonte. Le temperature massime in calo nelle Isole, ma in temporaneo rialzo al Nord.

Che tempo farà in vista del weekend in Italia?

Da venerdì 16 maggio 2025 la circolazione di bassa pressione si sposterà sul mar Ionio mantenendo condizioni di tempo perturbato su molte aree del Sud e della Sicilia. In vista del fine settimana è previsto un miglioramento del clima con l'allontanamento della perturbazione verso la Grecia, anche se nella giornata di venerdì 16 maggio non si escludono piogge al Sud e Isole con fenomeni intensi principalmente in Calabria. Nelle prime ore del mattino maltempo diffuso anche a ridosso delle Alpi occidentali, in Abruzzo e Molise con un peggioramento che, nel pomeriggio, raggiungerà anche il sud della Sardegna e il basso Lazio.

In lieve aumento le temperature, in particolare in Sicilia e Sardegna, mentre in calo nel resto del Paese. Sabato 17 maggio 2025 bel tempo con sole lungo tutto lo stivale e in particolare nelle regioni del Centro-Nord, mentre al Sud non si escludono rovesci isolati sulla Calabria e Sicilia. Le temperature minime in calo. Domenica 18 maggio il tempo risulterà stabile su buona parte del Paese con il rischio di possibili temporali solo sull’estremo Nordest. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.