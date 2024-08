Meteo: torna l'instabilità al Nord. 2 agosto con temporali anche intensi

Nelle ultime ore è tornata l’instabilità al Nord per un fronte perturbato atlantico (perturbazione n.1 di agosto) che dall’Europa centrale tenderà nei prossimi giorni a scivolare lentamente verso la Penisola Balcanica. Fra venerdì 2 agosto e il fine settimana l’anticiclone subirà quindi un temporaneo indebolimento. La fase temporalesca associata al fronte coinvolgerà inizialmente le regioni settentrionali per poi estendersi sabato anche al Centro Italia. A causa del gran caldo e degli elevati tassi di umidità presenti in Italia, non si escludono temporali localmente forti associati anche a grandine.

Le temperature subiranno una graduale ma solo contenuta diminuzione, rimarranno comunque elevate e in generale oltre le medie stagionali; tra l’altro, fino a sabato le temperature faranno registrare picchi di 40 gradi e anche oltre all’estremo Sud e nelle nostre due Isole maggiori.

L’evoluzione a partire da domenica 4 evidenzia condizioni anticicloniche sul Mediterraneo e sull’Italia; le giornate saranno in prevalenza soleggiate ma attenzione all’instabilità pomeridiana sulle zone montuose soprattutto nelle aree interne del Centro-Sud che porterà allo sviluppo di temporali di calore. Il caldo tenderà nuovamente ad intensificarsi.

Le previsioni meteo per venerdì 2 agosto

Mattinata con cieli in prevalenza sereni, salvo qualche annuvolamento sparso nel Nordest. Tempo instabile nel pomeriggio con rovesci e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino settentrionale con fenomeni più probabili e diffusi sul settore centro-orientale; tra tardo pomeriggio e sera probabile coinvolgimento su coste e pianure del Nord-Est sino alla Lombardia orientale. I temporali potranno essere di forte intensità, accompagnati da grandine.

Temperature in lieve flessione al Centro-Nord; in lieve aumento all’estremo Sud e Isole maggiori; clima ovunque molto caldo e afoso. Venti ovunque di debole intensità, meridionali al Centro-Sud; a metà giornata locali rinforzi di brezza, specie lungo i litorali; attenzione alle raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per sabato 3 agosto

Tempo generalmente soleggiato al Nord-Ovest e in Sardegna. Nuvolosità variabile e irregolare nel resto del Paese con rovesci e temporali su Emilia Romagna e Centro Italia specie sul versante adriatico; nel pomeriggio isolati fenomeni sulle Prealpi centro orientali, entroterra ligure, nord Puglia e Appennino campano.

Temperature in calo su Emilia Romagna, Centro e Sardegna; punte intorno ai 40 gradi all’estremo Sud e in Sicilia. Venti di Maestrale in rinforzo in Sardegna fino a tesi o forti, a fine giornata nel Canale di Sicilia. Venti in prevalenza deboli altrove, salvo temporanei rinforzi di brezza e possibili intense raffiche durante i temporali. Mare fino a mosso o molto mosso nel mare e canale di Sardegna; un po’ mosso il Tirreno sud-occidentale; poco mossi i restanti bacini.