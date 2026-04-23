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Meteo, torna l'alta pressione: weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento

Si profila una fase stabile e molto mite tra venerdì 24 aprile e il weekend. La prossima settimana possibile peggioramento. Le previsioni meteo
Previsione23 Aprile 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it
Previsione23 Aprile 2026 - ore 12:07 - Redatto da Meteo.it

Esauriti gli effetti delle correnti fresche e instabili che negli ultimi giorni hanno riportato le temperature su valori inferiori alla media e favorito lo sviluppo di rovesci e temporali, da venerdì 24 aprile l’anticiclone torna protagonista sul nostro Paese, allungandosi dall’Europa occidentale e garantendo fino a domenica condizioni di bel tempo, venti deboli e temperature in rialzo. Nel corso del fine settimana infatti sono previste temperature decisamente miti, con picchi massimi intorno a 24-28 gradi al Nord, nelle regioni tirreniche e isole maggiori. All’inizio della prossima settimana è probabile un parziale cedimento dell’anticiclone, con un aumento dell’instabilità a partire da Alpi e Appennini e martedì un più diffuso peggioramento in gran parte del Nord.

Previsioni meteo per venerdì 24 aprile

Giornata decisamente stabile e soleggiata in tutto il Paese, con solo un po’ di nubi in Puglia, Calabria e Sicilia e delle velature sulle Alpi orientali. Dalla serata qualche nuvola in Liguria. Temperature minime in calo al Sud e Isole; massime in generale rialzo, ma ancora leggermente sotto la media al Sud. I venti sono in attenuazione, salvo ancora dei rinforzi di Tramontana o Maestrale al Sud e in Sicilia. Localmente mossi i mari meridionali, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per sabato 25 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni. Da segnalare solo un aumento delle nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi occidentali e verso sera in Liguria. Temperature in rialzo praticamente ovunque, con le massime tra 20 e 27 gradi. Venti deboli.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 23 Aprile ore 14:35

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