Meteo, torna il maltempo: rischio di piogge intense da venerdì 7 marzo

L’anticiclone che ha finora protetto l’Italia sta dando segni di cedimento, e dalle prossime ore lascerà spazio all’arrivo di nuovi sistemi perturbati. Il primo si sta facendo strada in queste ore sulle Isole maggiori e all’estremo Sud, dove nella giornata di venerdì 7 marzo porterà maltempo con piogge insistenti e a tratti intense; nuvole in aumento anche nel resto del Centro-Sud mentre nelle regioni settentrionali le condizioni meteo resteranno stabili, ma con la formazione di nebbie in pianura tra la notte e il mattino.

Dopo una parziale tregua nella giornata di sabato, per domenica si conferma l’arrivo di una seconda perturbazione, più intensa, che entro lunedì investirà praticamente tutto il Centro-Nord portando una fase di maltempo diffuso, con piogge localmente forti e nevicate sulle Alpi.

Le previsioni meteo per venerdì 7 marzo

Maltempo con piogge e rovesci insistenti e a tratti intensi in Sicilia e nella Calabria meridionale; piogge più isolate e intermittenti in Sardegna. Nuvole in graduale aumento nel resto del Sud e nelle regioni centrali; sereno o poco nuvoloso al Nord, con nebbie nelle ore notturne e al mattino nella bassa pianura lombarda e fino alle coste in Emilia Romagna.

Temperature minime in aumento al Centro-Sud, specie nelle Isole; massime stazionarie o in lieve calo. Venti forti di Scirocco in Sicilia, bassa Calabria e mari circostanti; orientali in Sardegna. Molto mossi lo Ionio, i mari intorno alle Isole e il medio e basso Tirreno.

Le previsioni meteo per sabato 8 marzo, Giornata della Donna

Nuvolosità variabile e irregolare sulle Isole, in gran parte del settore peninsulare e all’estremo Nord-Est. Qualche debole pioggia isolata potrà interessare ancora il nordest della Sardegna, le zone interne della Sicilia e la Calabria ionica. Ampie schiarite nel resto del Nord e nel settore intorno al Ligure.

Le temperature resteranno complessivamente su valori miti e oltre la norma: in particolare minime in aumento nel settore peninsulare; massime in lieve rialzo nelle Isole e in locale e leggero calo al Nord-Est e al Centro. Venti fino a moderati da est-sudest potranno soffiare su Puglia e alto Ionio, localmente anche in Sardegna.