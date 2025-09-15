Meteo, torna l’estate in Italia con caldo e sole: le previsioni di inizio settimana

Sole e bel tempo in Italia nella terza settimana di settembre che segna il ritorno di un clima tipicamente estivo con caldo oltre la norma da Nord a Sud. Da giovedì nelle regioni del Nord previsti anche 30° con picchi di 33-34° al Centro-Sud e Isole. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, clima estivo in Italia con tempo stabile e soleggiato: temperature in aumento da Nord a Sud

La settimana appena iniziata è nel segno dell'estate in Italia con un clima estivo grazie alla rimonta dell’alta pressione sub-tropicale che occuperà la nostra penisola e il bacino del Mediterraneo fino al week-end del 20-21 settembre. Solo martedì 16 settembre 2025 è previsto un possibile cambio di rotta per il colpo di coda della perturbazione atlantica n.5 del mese che interesserà le zone di Nord-Est con un clima instabile.

A parte questa breve tregua, la settimana sarà tipicamente estiva con caldo e temperature superiori alla norma e picchi di oltre 30°. Da segnalare nella seconda parte della settimana anche una anomalia dello zero termico sulle Alpi che supererà i 4000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 15 settembre 2025: clima stabile e soleggiato in buona parte del Paese, in particolare nelle regioni del Centro-Sud e Isole. Le temperature massime in aumento al Centro-Nord.

Bel tempo soleggiato anche nella giornata di martedì 16 settembre nelle regioni del Centro-Sud e al Nord-Ovest, mentre qualche velatura e nubi nelle prime ore del mattino in Liguria, Toscana, Umbria, coste tirreniche. Al Nord-Est clima instabile e variabile con il possibile rischio di temporali su Alpi orientali, alto Veneto e Friuli Venezia Giulia. In lieve calo le temperature massime.

La tendenza meteo della settimana: sole e caldo in Italia

L'alta pressione sarà l'indiscussa protagonista della settimana grazie alla presenza di una matrice subtropicale lungo il Mediterraneo e l'Europa meridionale. Clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con temperature superiori alla media del periodo. La sola eccezione è nella giornata di martedì 16 settembre 2025 per gli effetti della perturbazione n.5 del mese che daranno il via ad una breve fase instabile lungo le Alpi centro orientali e all’estremo Nord-Est.

Da mercoledì 17 settembre 2025 torna il bel tempo ovunque con un aumento delle temperature che si porteranno su valori tipicamente estivi con valori intorno ai 30° e picchi di anche 33-34°.

Questa fase di bel tempo di stampo estivo dovrebbe durare per tutta la settimana, compreso il weekend del 20-21 settembre con un clima estivo e temperature comprese tra i 26-32°. Da domenica 21 settembre la tendenza delinea un possibile cedimento dell'alta pressione in concomitanza con l'arrivo di una nuova perturbazione che, da lunedì 22 settembre, potrebbe colpire l'Italia in corrispondenza dell’Equinozio d’Autunno. Come sempre per conferme ed ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.