Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre

Nei prossimi giorni l'alta pressione torna a estendersi sull'Italia: confermata una fase di tempo stabile e clima piuttosto mite per la stagione, ma attenzione alla nebbia in pianura
Tendenza2 Novembre 2025 - ore 11:25
Tendenza2 Novembre 2025 - ore 11:25 - Redatto da Meteo.it

Dopo il transito della prima perturbazione di novembre, che tra domenica e lunedì porterà il maltempo in molte regioni italiane, gli aggiornamenti meteo per i giorni successivi confermano un cambio di scenario.
L'anticiclone tornerà infatti a farsi strada sul Mediterraneo centrale e il nostro Paese, consolidandosi gradualmente tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre. Di conseguenza, per l'Italia si conferma una pausa dal maltempo autunnale, in una fase segnata da condizioni meteo stabili e clima piuttosto mite per la stagione, destinata a durare almeno fino a giovedì 6.

La tendenza meteo da mercoledì 5 novembre

Mercoledì prevarrà l’influsso di un campo di alta pressione e, di conseguenza, il tempo sarà stabile su tutto il nostro Paese. Da segnalare qualche nube solo sulle isole maggiori e all’estremo Sud, mentre nelle ore più fredde della giornata qualche nebbia potrà coinvolgere il settore centrale della pianura padana. I venti saranno moderati settentrionali sul mare Ionio e nel canale d’Otranto, altrove saranno deboli.
Le temperature saranno in calo nei valori minimi, in particolare al Centro-Sud, mentre le massime non dovrebbero subire variazioni significative.

L’evoluzione successiva presenta ancora margini di incertezza. Stando allo scenario che al momento si profila come più probabile, anche la giornata di giovedì 6 novembre sarà all’insegna del tempo stabile sulla maggior parte delle nostre regioni, con nebbia al mattino sulla parte centrale e orientale della pianura padana. Nel corso della giornata sarà tuttavia probabile un aumento della nuvolosità sulle regioni di Nord-Ovest, sulla Toscana, sul Lazio e sulla Sardegna, e nella notte successiva non si esclude una fase di precipitazioni sull’isola, anche a carattere di rovesci o temporali. I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.
Soffieranno venti moderati di Scirocco sui bacini di Ponente e in Sardegna. Le temperature potranno subire un lieve calo al Nord e un leggero aumento in Sardegna, con un clima che in generale resterà piuttosto mite per la stagione.

Articoli correlati
  • Alta pressione in rinforzo da martedì 4 novembre, ma attenzione alla nebbia
    Tendenza1 Novembre 2025

    Alta pressione in rinforzo da martedì 4 novembre, ma attenzione alla nebbia

    Nella prima settimana di novembre l'anticiclone torna a estendersi sull'Italia con tempo stabile e clima mite. Quanto durerà? La tendenza meteo.
  • Lunedì 3 novembre con piogge, poi anticiclone e rischio nebbia. La tendenza meteo
    Tendenza31 Ottobre 2025

    Lunedì 3 novembre con piogge, poi anticiclone e rischio nebbia. La tendenza meteo

    La perturbazione in arrivo nel weekend porterà piogge in diverse regioni anche a inizio settimana. Nei giorni successivi si conferma una svolta.
  • Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza
    Tendenza30 Ottobre 2025

    Domenica 2 novembre arriva una nuova perturbazione: rischio di forte maltempo. La tendenza

    Domenica arriva la prima perturbazione di novembre: porterà piogge localmente intense, insistendo fino a inizio settimana. La tendenza meteo.
  • Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni
    Tendenza29 Ottobre 2025

    Meteo: Italia divisa nel weekend di Ognissanti! Maltempo in molte regioni

    Nel fine settimana di Ognissanti l'Italia risulterà spaccata dal punto di vista meteo, con alta pressione da una parte e temporali dall'altra.
