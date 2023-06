Meteo, domani tempo più stabile ma non torna il caldo africano: le previsioni da domenica 25 giugno

Si chiude in queste ore anche al Sud la prima ondata di calore 2023: l’Anticiclone africano si ritira verso sud e si espande di nuovo verso la Penisola iberica (dove nei prossimi giorni si prevedono punte oltre 40 gradi), mentre la perturbazione n.5 di giugno scivola rapidamente lungo la Penisola, raggiungendo le estreme regioni meridionali entro la fine di domenica. Il fine settimana, quindi, si concluderà con un caldo più sopportabile ovunque, grazie anche ad una maggiore ventilazione settentrionale al Centro-Sud, mentre il tempo andrà progressivamente migliorando, con le ultime note di instabilità tra questa sera e domani.

L’inizio della prossima settimana si conferma ovunque stabile e soleggiato grazie all’espansione da ovest dell’Anticiclone delle Azzorre, con temperature in rialzo, di nuovo oltre la norma, ma senza eccessi (non si dovrebbero superare i 33-34°C).

Le previsioni meteo per domenica 25 giugno

Ancora un po’ di variabilità al Sud, con un cielo irregolarmente nuvoloso sin dal mattino e alcune isolate precipitazioni, più probabili nelle zone interne e in Calabria, con possibili locali temporali. Per il resto tempo in prevalenza soleggiato, salvo una residua nuvolosità a inizio giornata sulle regioni del medio versante adriatico.

Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, soprattutto al Sud; massime in lieve rialzo sulle regioni centro-settentrionali, in ulteriore leggera flessione al Sud e in Sicilia. Valori in generale non oltre i 30-31 gradi. Venti settentrionali, da deboli a moderati sulle regioni del Centro-Sud. Mari da poco mossi a mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 26 giugno

Su tutte le regioni tempo stabile e soleggiato, con cieli prevalentemente sereni per l’intera giornata. Da segnalare qualche modesto annuvolamento pomeridiano attorno alle zone montuose del Sud e della Sicilia e nel settore alpino, ma senza conseguenze.

Temperature in rialzo, con valori massimi oltre la norma: per lo più compresi tra 27 e 32 gradi, ma con punte fino a 33-34 gradi su regioni di Nord-Ovest, medio-alto Tirreno e Sardegna. Venti a tratti ancora moderati di Maestrale al Sud e sulle Isole, con mari localmente mossi.