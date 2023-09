Meteo, torna l’anticiclone e caldo africano in Italia: temperature in aumento fino a 35°

L'estate non è ancora finita. Il ritorno dell'anticiclone africano fa registrare in Italia una nuova ondata di caldo con temperature bollenti e picchi di oltre 35° al Sud e Isole. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, torna l'estate con clima caldo e stabile da Nord a Sud

L'alta pressione è la protagonista indiscussa del primo weekend di settembre. Dopo l'ondata di maltempo di stampo autunnale causata dal passaggio della perturbazione n.4 di agosto, l'Italia vive una nuova fase estiva con un clima stabile e soleggiato con caldo e temperature in aumento lungo tutto lo stivale. Il primo fine settimana di settembre, sabato 2 e domenica 3, è nel segno dell'estate con prevalenza di sole e temperature con valori al di sopra della media del periodo.

Il ritorno dell'alta pressione si è fatto sentire lungo il Mediterraneo occidentale e buona parte del continente con il ripristino di condizioni climatiche di stampo estive in buona parte dell'Italia e dell'Europa. Le condizioni meteo resteranno stabili per buona parte della prossima settimana, ma con un temporaneo calo delle temperature per l'arrivo di correnti d'aria fresca dai Balcani. Si tratta di una fase temporanea visto che è previsto un ulteriore aumento delle temperature con valori anche intorno ai 33-35 gradi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 2 settembre: tempo stabile lungo tutto lo stivale con qualche possibile annuvolamento sulle regioni del Nord e Sardegna orientale. Temperature stabili e in alcuni casi in aumento con valori compresi tra i 25-31° e picchi di 33-35° in Sardegna. Anche domenica 3 settembre tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. La colonnina di mercurio segna valori tra i 27-32°, ma non si escludono picchi fino a 35° al Sud, Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

L'inizio del mese di settembre è nel segno del caldo e del ritorno dell'anticiclone. Le proiezioni meteo dei prossimi giorni delineano la presenza di un solido anticiclone centrato nel cuore dell’Europa centrale accompagnato da una massa d'aria calda che farà registrare un aumento delle temperature di 10-12° oltre i valori del periodo. Tra lunedì 4 e martedì 5 settembre è previsto il passaggio di una ventilazione fresca con un conseguente abbassamento delle temperature più evidente lungo il settore adriatico e al Sud.

Con l'arrivo di questa massa d'aria fredda è previsto un clima variabile con annuvolamenti sparsi da lunedì 4 settembre sul medio Adriatico, a ridosso delle Prealpi e sulle pianure del Nord-Ovest ma con scarsi fenomeni temporaleschi. Nuvole in aumento anche al Sud, settore ionico, Calabria e buona parte della Sicilia dove non si escludono il rischio di piogge e rovesci. Da mercoledì 6 settembre tempo stabile con un nuovo aumento delle temperature con valori al di sopra della norma.