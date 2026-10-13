Meteo, autunno in pausa: torna l'anticiclone da mercoledì 14 ottobre

Con l’ultima perturbazione oramai in allontanamento, l’alta pressione sta tornando rapidamente ad allungarsi sul nostro Paese, e nei prossimi giorni occuperà stabilmente gran parte dell’Europa Occidentale e il Mediterraneo Centrale, proteggendo anche l’Italia dal passaggio di nuovi sistemi perturbati. Nella parte centrale della settimana, tra mercoledì e venerdì, il tempo sarà quindi soleggiato e stabile in gran parte d’Italia, con appena un po’ di instabilità all’estremo Sud nella giornata di venerdì per l’avvicinarsi di un vortice di bassa pressione dalla Grecia.

Dal punto di vista termico, nei prossimi giorni le temperature torneranno a salire, specie al Centro-Nord e in Sardegna, dove sono attesi nuovamente valori al di sopra della norma, mentre al Sud le temperature rimarranno nel complesso vicine alle medie stagionali. Nel fine settimana è possibile un cambiamento della situazione meteo e l’arrivo di una nuova perturbazione, ma la tendenza rimane piuttosto incerta, per cui vi consigliamo di seguire i nostri prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per mercoledì 14 ottobre

Domani al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con pochi temporanei annuvolamenti per lo più confinati su Alpi Orientali e Appennino Meridionale. Nel pomeriggio tempo bello e soleggiato da nord a sud in tutta Italia. Temperature massime in rialzo in gran parte del centro-Nord, stazionarie o in ulteriore leggero calo invece al Sud e Isole. Giornata ancora ventosa, per venti da nord, sulle regioni meridionali, dove i mari rimarranno in generale mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per giovedì 15 ottobre

Giovedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente in tutte le regioni; solo a tratti qualche nuvola innocua in più, specie su Levante Ligure e Alta Toscana. Temperature massime in crescita al Nord-Ovest, sul medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole, con poche variazioni altrove. Moderati venti settentrionali su Basso Adriatico e Ionio.