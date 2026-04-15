Meteo tendenza weekend: torna l’anticiclone ma con locali piogge. Le previsioni

Che tempo farà il prossimo fine settimana secondo le ultime tendenze meteo? Nel weekend avremo bel tempo oppure no? In questa prima parte di settimana il tempo nel Mediterraneo e sull’Italia sarà condizionato dalla presenza di un intenso vortice ciclonico posizionato tra la Sardegna e il Mar Tirreno.

Stiamo facendo i conti e continueremo a fare i conti con una fase di diffuso maltempo con rischio anche di piogge intense e temporalesche al Centro-Sud. Le temperature, nonostante il maltempo, resteranno miti e vicine alla norma, per lo più tra 18 e 22 gradi. Poi? Ecco le previsioni.

Meteo, tendenze weekend: che tempo farà nei prossimi giorni?

Per comprendete le tendenze meteo nel weekend è bene soffermarsi in primis su che tempo farà nei prossimi giorni. Stiamo facendo i conti con una fase di diffuso maltempo sull'Italia con vento forte e piogge anche intense soprattutto al Centro - Sud.

Questa fase di maltempo proseguirà anche nella giornata di mercoledì 15 aprile mentre da giovedì 16 tempo in miglioramento grazie all’allontanamento del vortice ciclonico verso il Nord Africa e al contemporaneo ritorno dell’alta pressione in grado per diversi giorni di mantenere lontane le perturbazioni dal nostro Paese.

Le giornate saranno prevalentemente soleggiate salvo una locale instabilità pomeridiana sui rilievi del Nord e nelle zone interne del Centro-Sud. Le temperature risaliranno di diversi gradi portandosi ovunque oltre la norma e per lo più tra 20 e 25 gradi.

Nello specifico mercoledì avremo un'altra giornata con una prevalenza di nuvole. Piogge sparse in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche e nord Puglia. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali su bassa Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna e settori alpini centro orientali.

Temperature in deciso rialzo al Nord, Toscana e Sardegna, in calo sul medio Adriatico e in Sicilia; in risaluta al Nord-Ovest, in lieve calo su Venezie, medio-basso versante tirrenico e nord Sicilia. Temperature ovunque miti con valori nella norma e intorno ai 20 gradi.

Giovedì 16 aprile la perturbazione si allontanerà verso il mar Libico. Il suo posto sarà preso dall’Anticiclone delle Azzorre che gradualmente, a partire dalle regioni centro-settentrionali, si espanderà al di sopra del nostro Paese. Le temperature saranno in aumento e si assesteranno su valori di alcuni gradi superiori alla norma.

In giornata avremo schiarite su tutte le regioni, più ampie sulla Pianura Padana e sulle zone costiere del Centro. Al mattino al Sud cielo più nuvoloso, con possibili rovesci sull’est della Sicilia. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle aree prealpine della Lombardia e del Nord-Est; rovesci o temporali isolati nelle zone interne del Lazio, in Campania, sulla Calabria tirrenica e nell’ovest della Sicilia. Temperature in rialzo, più sensibile sulle regioni centrali e sul Nord-Ovest.

Venerdì 17 avremo tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni centro-settentrionali. Possibilità di isolati temporali pomeridiani sull’Appennino calabro-lucano e nel centro-sud delle Isole maggiori. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia.

Cosa ci attende nel weekend?

Che tempo farà dunque nel weekend del 18 e 19 aprile? Per sabato 18 aprile le tendenze meteo sottolineano, salvo cambi di scenario, l'assenza di perturbazioni.

Ci attende pertanto un clima piuttosto mite con temperature in lieve rialzo grazie all'influsso dell'Anticiclone delle Azzorre. Vi potranno essere addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi, con alcuni occasionali e brevi rovesci di pioggia non esclusi su quelli alpine e prealpini, appenninici settentrionali, la Sila e il Gennargentu.

Domenica? Per la giornata del 19 aprile l’evoluzione resta ancora piuttosto incerta, volta ad un temporaneo incremento dell’instabilità atmosferica: inizialmente sul nord-Est e sulla Liguria, in seguito nelle aree interne del Centro Italia e marginalmente anche sul basso Adriatico, dove saranno possibili alcune precipitazioni, anche temporalesche.