Meteo, alta pressione protagonista anche dopo lunedì 18 ottobre

Dopo diversi giorni segnati da maltempo e venti freddi di burrasca, nel corso di questo weekend la situazione meteo diventerà via via più stabile per il rinforzo dell'alta pressione.

Questo scenario resisterà pressoché immutato almeno fino alla metà della prossima settimana, con condizioni meteo stabili quasi ovunque e temperature in rialzo.

L'alta pressione si consoliderà con più decisione in particolare sulle regioni centro-settentrionali dell'Italia, lasciando ai margini il Sud dove osserveremo più nuvole e, in particolare lunedì, anche qualche pioggia.

Anche al Centro-Nord le condizioni meteo stabili non saranno ovunque sinonimo di giornate piene di sole: la stabilità atmosferica potrà infatti favorire lo sviluppo delle prime nebbie della stagione in diversi tratti della pianura, specie nelle ore più fresche.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Lunedì 18 ottobre il tempo sarà stabile e generalmente soleggiato al Centro-Nord, in Sardegna e in Campania, con l'eccezione di qualche velatura in transito. Più nuvole insisteranno sul resto del Sud, con qualche debole pioggia che potrà coinvolgere la Sicilia e la Calabria.

Le temperature saranno in lieve rialzo, con massime che torneranno in generale su valori più in linea con le medie stagionali o anche al di sopra specialmente al Centro-Nord.

Situazione meteo stabile anche nella giornata di martedì 19 ottobre, quando anche al Sud non si attendono più piogge di rilievo anche se qualche nuvola insisterà sulla Sicilia. Nelle ore più fresche della giornata ci sarà il rischio di banchi di nebbia sulla bassa Val Padana.

Le temperature saranno stazionarie o in lieve rialzo.

L'apice della rimonta anticiclonica sarà proprio nella giornata di martedì, e a metà settimana sarà seguito da un graduale aumento delle nuvole e dal veloce transito di una perturbazione. Secondo l'attuale tendenza meteo, le prime deboli piogge interesseranno parte del Nord-Ovest nella giornata di mercoledì per poi coinvolgere diverse regioni tra la notte successiva e giovedì.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli.