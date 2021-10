Meteo, nuova perturbazione tra Halloween e Ognissanti

Il mese di ottobre è destinato a chiudersi all'insegna di condizioni meteo instabili in molte regioni: l'ultima perturbazione del mese arriverà proprio nel fine settimana tra il 31 e il 31 ottobre e farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di Ognissanti, lunedì 1 novembre.

La tendenza meteo per il weekend di Halloween

Sabato si faranno sentire gli ultimi effetti del Medicane, un cosiddetto uragano mediterraneo, che nelle prossime ore si svilupperà a ridosso della Sicilia.

L'apice del maltempo è previsto per la giornata di venerdì 29 novembre, quando ci sarà il rischio di piogge alluvionali e venti di tempesta, ma anche sabato 30 ottobre saranno molte le nubi su Calabria e Sicilia, con l'insistenza di piogge sparse.

L'ultima perturbazione del mese (la numero 6) si avvicinerà nel frattempo al Nord-Ovest, dove osserveremo un aumento delle nuvole e le prime deboli piogge.

Temperature massime in leggero calo al Nord-Ovest, in lieve aumento invece al Centro-Sud e Isole Maggiori.

Nel giorno di Halloween, domenica 31 ottobre, la nuova perturbazione farà sentire i suoi effetti sulle Isole, sul versante tirrenico del Centro e in quasi tutto il Nord Italia: attese piogge sparse nelle zone interessate, e con rovesci e temporali saranno possibili in Sardegna e in Toscana. In serata peggiorerà anche sul Sud peninsulare.

Le temperature massime caleranno nelle zone interessate dalle precipitazioni, in rialzo invece all’estremo Sud. Venti meridionali in intensificazione soprattutto sui mari di Ponente.

La tendenza meteo per il giorno di Ognissanti

Lunedì 1 novembre transiterà sull'Italia il nucleo più attivo della perturbazione: precipitazioni diffuse coinvolgeranno il Centro-Nord e la Sardegna, con il rischio di fenomeni intensi tra Liguria e Toscana. Cielo nuvoloso anche in gran parte del Sud e in Sicilia, ma con un più basso rischio di piogge.

Le temperature massime caleranno nelle zone interessate dalle precipitazioni e i venti si intensificheranno ulteriormente.