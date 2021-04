Meteo, tra fine aprile e inizio maggio ancora piogge sul Centro-Nord

Mentre al Sud le condizioni meteo resteranno stabili anche nei prossimi giorni, con un clima particolarmente caldo per il periodo, il Centro-Nord dovrà fare i conti con le piogge anche tra gli ultimi giorni di aprile e il weekend del 1 maggio, quando arriveranno due perturbazioni.

Per giovedì 29 aprile è previsto l'arrivo dell'ultima perturbazione del mese, che influenzerà le condizioni meteo sulla Sardegna e sulle regioni centro-settentrionali. Nel corso della giornata piogge sparse e intermittenti interesseranno la Sardegna, la Toscana e il Nord. Il rischio di pioggia e temporali andrà gradualmente a coinvolgere le altre regioni centrali, fatta eccezione per il settore adriatico.

Al Sud e in Sicilia, invece, osserveremo una prevalenza di sole con un ulteriore aumento del caldo: si potranno registrare locali punte superiori ai 25 gradi in particolare tra l’Isola e la Calabria.

La giornata di venerdì 30 aprile sarà segnata dalla presenza di molte nuvole al Nord, accompagnate da piogge e locali temporali che interesseranno principalmente le Alpi, l’alta pianura e la Liguria. Nel resto del Paese il tempo sarà più soleggiato, con l’eccezione solo di un po’ di nuvole in transito sulle regioni centrali e all’estremo Sud.

Le temperature saranno piuttosto miti, in ulteriore aumento: in particolare, potremo toccare punte vicine ai 30 gradi tra la Sicilia e la Calabria. Valori intorno ai 25 gradi sono attesi sul resto del Centro-Sud e in Sardegna, e punte massime oltre i 20 gradi anche al Nord-Est e in Emilia Romagna. Al Nord-Ovest, invece, i valori saranno leggermente più contenuti. I venti saranno per lo più deboli, con solo locali rinforzi di Scirocco.

Nel fine settimana è previsto il transito di una nuova perturbazione, la numero 1 di maggio, che porterà maltempo al Centro-Nord e in Sardegna. Il peggioramento sarà accompagnato da un calo delle temperature al Centro-Nord, mentre al Sud il clima resterà particolarmente caldo.