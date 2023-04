2 perturbazioni puntano verso l'Italia: da metà settimana porteranno pioggia, neve e vento freddo. La tendenza meteo

Dopo una breve rimonta dell'anticiclone attesa per martedì 11 aprile, lo scenario meteo per il resto della settimana si profila piuttosto movimentato. L'Italia è infatti nel mirino di due diverse perturbazioni, che dovrebbero investire il Paese tra mercoledì e il prossimi weekend, portando pioggia, venti intensi e aria fredda.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Il primo sistema perturbato investirà il Paese tra mercoledì 12 aprile e giovedì 13: i primi effetti sono attesi sulle regioni settentrionali, con precipitazioni in vista soprattutto a partire dalla seconda parte di mercoledì. Nella giornata di giovedì 13 aprile la perturbazione insisterà sulle regioni di Nord-Est e coinvolgerà anche il Centro Italia. Piogge e rovesci potranno risultare localmente intensi, e sulle Alpi la neve arriverà fino a quote intorno agli 800-1.000 metri. Possibili nevicate anche sull’Appennino centro-settentrionale, a quote poco più elevate. Entro sera i primi rovesci, a carattere isolato, raggiungeranno anche la Sardegna e le regioni meridionali.

Fin dalle prime ore del giorno il Nord-Ovest tornerà rapidamente a condizioni meteo stabili, con schiarite anche ampie e annuvolamenti che dovrebbero addossarsi solo sui versanti alpini di confine. In questo settore il passaggio perturbato risulterà particolarmente veloce, e nonostante le piogge in arrivo risultino senz’altro preziose per dare un po’ di sollievo al territorio - in sofferenza per una siccità estrema e prolungata -, purtroppo gli accumuli previsti saranno lontani dall’alleviare in modo significativo il deficit di precipitazioni, destinato a restare grave.

Il transito della perturbazione sull’Italia sarà accompagnato da una intensificazione dei venti di Maestrale sui mari di Ponente, e di Fohn nelle regioni di Nord-Ovest. Al Sud insisteranno invece attivi venti meridionali che determineranno un clima ancora mite, con punte superiori ai 20 gradi e massime che in Sicilia potranno arrivare ai 25 gradi. Un calo termico, anche sensibile, è invece previsto al Nord, in parte del centro e in Sardegna.

Stando alle attuali proiezioni, la perturbazione dovrebbe allontanarsi dall’Italia già nella giornata di venerdì 14 aprile, lasciando alle sue spalle una fase meteo più stabile destinata a durare poco. Nelle prime ore di sabato, infatti, un nuovo sistema perturbato dovrebbe investire il nostro Paese: secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, nel weekend la perturbazione darà probabilmente origine a un vortice ciclonico a ovest della penisola, che sarà responsabile di un nuovo rinforzo dei venti e condizioni meteo instabili al Centro-Sud. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.