Meteo, temporali protagonisti tra il 27 e 28 agosto, weekend da bollino rosso per il traffico

Cambio della circolazione atmosferica sull’Italia, contesa tra sole e forti temporali: questo fine settimana del 27 e 28 agosto, weekend da bollino rosso per il traffico del controesodo estivo, sarà caratterizzato da correnti occidentali, più umide e instabili, pilotate dal transito della perturbazione n.6 di agosto sull’Europa centrale.

In questo contesto osserveremo una nuova generale accentuazione dell’instabilità atmosferica, con rischio di temporali più diffuso: aspettiamoci fenomeni a carattere sparso e irregolare, non solo su Alpi e Appennino, ma con il coinvolgimento di molte aree pianeggianti e costiere del Centro-Nord. Domenica 28 tempo instabile soprattutto su Nord-est e Centro-sud.

I fenomeni potranno essere anche di forte intensità, con possibili grandinate e intense raffiche di vento. Il clima resterà comunque estivo, ma senza eccessi di caldo, nonostante la tendenza ad un’accentuazione della sensazione di afa; registreremo temporanei cali delle temperature durante le fasi piovose.

All’inizio della prossima settimana l’alta pressione tenderà temporaneamente a rinforzarsi, con un nuovo possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche da mercoledì.

Le previsioni meteo per sabato 27

Tempo inizialmente per lo più soleggiato, nonostante alcune velature e una residua nuvolosità, sul Centro-sud e sulle Isole Maggiori; mattinata instabile al Nord con rovesci e temporali anche in pianura tra Lombardia e Veneto. In seguito aumenteranno in generale le nubi cumuliformi, insieme al rischio di rovesci o temporali, attorno alle aree montuose delle regioni settentrionali, della Penisola e delle Isole.

Isolatamente potranno essere coinvolte la valle padana (specie tra Lombardia orientale, Veneto ed Emilia Romagna), le aree interne e di pianura peninsulari, più occasionalmente quelle costiere limitrofe (specie verso le coste adriatiche).

Temperature massime senza grandi variazioni, al più in lieve calo al Centro-Nord; il clima diverrà ovunque più afoso. Venti deboli, ma con raffiche nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 28

Nuvolosità variabile al Sud, Sardegna e Nord-ovest; altrove nuvolosità in generale più diffusa, fin dal mattino. Sviluppo di temporali soprattutto tra Lombardia orientale e Nord-est, sul Centro-Sud principalmente sui settori interni ma localmente anche verso le coste, e in Sicilia.

Le temperature non subiranno sensibili diminuzione, si segnala un lieve calo possibile al Nord-est e in Toscana; il clima si manterrà estivo. I venti soffieranno debolmente, ma con possibili raffiche durante i temporali. Mari calmi o poco mossi; localmente mosso tra le Isole Maggiori.