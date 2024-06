Meteo, tornano i temporali ma non si ferma il caldo: domani possibili picchi intorno ai 40 gradi! Le previsioni dal 20 giugno

Siamo giunti al culmine della breve ma intensa ondata di caldo sull’Italia, che coincide con il periodo a ridosso del solstizio (giovedì 20 alle 22.50).

Soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole la calura resta intensa, con punte massime che giovedì potranno ancora arrivare intorno ai 40 gradi specialmente nelle zone interne.

Al Nord le temperature notturne sono in ulteriore rialzo - con valori sopra i 20 gradi (“notti tropicali”) in molte aree di pianura e zone costiere -, ma le massime vanno incontro a una graduale diminuzione: domani al Nord-Ovest, entro venerdì sera anche al Nord-Est.

Per domani si conferma infatti l’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 8 del mese) che inizialmente richiamerà altra aria sub-tropicale verso l’Italia, accentuando l’afa sulle regioni settentrionali (oltre a trasportare notevoli quantità di polvere sahariana), ma che nel contempo sarà responsabile di una fase instabile con temporali anche forti, soprattutto venerdì in gran parte del Nord.

A seguire, nel corso del fine settimana una seconda perturbazione nord atlantica, accompagnata da una ventilazione di Maestrale, dovrebbe interrompere l’ondata di calore anche al Centro-Sud e nelle Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 20 giugno

Al Nord e sull’alta Toscana cielo irregolarmente nuvoloso, con più nubi al mattino al Nord-Ovest, associate ad alcuni rovesci in Piemonte. Nel pomeriggio tempo più instabile, con alcuni rovesci e temporali anche forti in Valle d’Aosta, Piemonte, Alpi lombarde e Alto Adige. Nel resto del Paese tempo stabile e soleggiato, con al più qualche sottile velatura.

Temperature massime in ulteriore lieve aumento tranne nelle Alpi e al Nord-Ovest; con punte di 36-40°C nelle aree interne del Centro-Sud e Isole.

Le previsioni meteo per venerdì 21 giugno

Tempo in deciso peggioramento al Nord, con rovesci e forti temporali associati al rischio di grandine, nubifragi e violente raffiche di vento. I fenomeni inizieranno dalle Alpi e dal Nord-Ovest per arrivare in serata in Triveneto e in Emilia, dove il calore accumulatosi in giornata potrebbe favorire lo sviluppo di locali fenomeni molto intensi. Cielo sereno al Sud e Sicilia, poche nubi in più al Centro e Sardegna.

Temperature minime ancora oltre la norma; massime in calo nelle aree temporalesche; caldo in attenuazione anche in Toscana e Sardegna. Debole o moderata ventilazione di Maestrale su Isole e mar Tirreno.