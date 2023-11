Meteo, tempo stabile in questo giovedì 16 novembre. Cambiamento in arrivo

Nella giornata di giovedì 16 novembre la presenza dell’alta pressione sull’Italia garantirà ancora prevalenza di tempo stabile e asciutto, con temperature che, nonostante una prima leggera flessione, rimarranno diffusamente al di sopra delle medie stagionali.

La situazione meteo cambierà in parte nella giornata di venerdì 17, quando arriverà sul nostro Paese una nuova perturbazione (la numero 9 del mese) che però porterà poche e deboli piogge al Centro-Sud; in compenso sarà accompagnata da molto vento in gran parte d’Italia, inizialmente in prevalenza di Libeccio e successivamente, per lo più di Maestrale.

L’aria relativamente fredda al seguito della perturbazione scivolerà lungo tutta la Penisola ed entro sabato darà luogo ad un sensibile calo termico, con temperature che anche al Sud si spingeranno temporaneamente su valori inferiori alle medie stagionali; il freddo sarà accentuato dai venti intensi provenienti dai quadranti settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 16 novembre

Alternanza tra sole e nuvole su Alpi, Liguria, regioni tirreniche e Sardegna, comunque senza piogge di rilievo salvo qualche breve precipitazione tra val d’Aosta e Alpi piemontesi nella prima parte della giornata; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. A fine giornata qualche debole pioggia tra estremo Levante Ligure e Toscana settentrionale, tra Campania e alta Calabria tirrenica e nord della Sardegna.

Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione, ma ancora nel complesso oltre la norma. Venti fino a moderati di Libeccio sul Mar Ligure meridionale e da nordovest sul Tirreno, sulle Isole maggiori e sullo Ionio; i rispettivi mari risulteranno per lo più mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 17 novembre

Prevalenza di bel tempo al Nord, a eccezione di un po’ di nubi e qualche nevicata sulle zone alpine di confine e qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge, per lo più a carattere isolato, soprattutto su zone interne del Centro e regioni meridionali.

Temperature massime in ulteriore leggera diminuzione al Nord-Est, regioni tirreniche e Sardegna. Giornata molto ventosa con venti fino a forti o burrascosi in Sardegna, Tirreno centro-meridionale e al Sud; venti localmente fino a moderati da ovest o nord-ovest nel resto d’Italia. Mari molto mossi, fino ad agitati specie i mari di ponente.