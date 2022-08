Meteo: tempo molto instabile tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. Ecco dove

Martedì 30 agosto peggiora al Nord, ad iniziare dalle regioni nord-occidentali, per l’arrivo di una perturbazione di origine atlantica (la numero 7 del mese) accompagnata da nuove piogge e soprattutto temporali anche di forte intensità. Mercoledì 31 il fronte temporalesco scivolerà verso sud-est, andando a coinvolgere anche le regioni del Centro-Sud; l’instabilità continuerà a coinvolgere parte del Nord. Nella giornata di giovedì 1 settembre un nuovo impulso perturbato proveniente da ovest manterrà condizioni di marcata instabilità atmosferica con numerose piogge e rischio di forti temporali.

L’evoluzione per i giorni successiva è alquanto incerta: al momento è possibile un graduale rinforzo dell’alta pressione. In questa prima parte di settimana, le temperature rimarranno di stampo estivo, intorno ai 30 gradi, per cui si farà sentire un po’ di caldo ma senza eccessi; tra giovedì 1 e venerdì 2 settembre assisteremo invece ad un temporaneo calo termico sull’Italia peninsulare.

Le previsioni meteo per martedì 30 settembre

Tende a peggiorare sul Nord Italia con nubi in graduale aumento e temporali in sviluppo nel pomeriggio su Alpi, Piemonte, Liguria, Appennino emiliano; in serata i fenomeni si trasferiscono tra Liguria di levante, Lombardia orientale, Emilia e Veneto.

Al Centro-Sud giornata in gran parte soleggiata, salvo con un po’ di nubi pomeridiane nelle aree interne e in Toscana con possibili locali temporali in Appennino e sulla Toscana settentrionale. Temperature in calo al Nordovest e nord Toscana, in crescita invece su parte del Centro-Sud e nel nordest della Sardegna. Venti deboli, salvo un moderato maestrale intorno alla Puglia.

Le previsioni meteo per mercoledì 31 agosto

Giornata stabile su Sardegna e Sicilia e per lo più soleggiata. Nel resto d’Italia tempo estremamente varabile e instabile. Al mattino nubi sparse con piogge e temporali in Toscana, Liguria di levante, Lombardia orientale e Nord-Est.

Nel pomeriggio temporali e acquazzoni su Alpi, Appennino settentrionale, Romagna, zone interne del Centro-Sud peninsulare con parziale coinvolgimento delle coste adriatiche e del Golfo di Taranto. Caldo in Sardegna e Sicilia con punte di 35 gradi; temperature per lo più tra 27 e 32 gradi altrove. Venti generalmente deboli, salvo temporanee ma intense raffiche associate ai temporali.