Meteo, tempesta sull'Italia: rischio di maltempo forte e nubifragi. Le previsioni dal 16 aprile

Un’intensa perturbazione, denominata tempesta Hans, ha investito l’Italia: fino al giorno di Giovedì Santo porterà forte maltempo in diversi settori del Paese, con piogge abbondanti e possibili criticità soprattutto al Nord, in Sardegna e nelle regioni tirreniche, mentre i mari della Penisola verranno spazzati da venti di forte intensità. Alto il rischio di precipitazioni eccezionalmente abbondanti, soprattutto in alcune aree del Nord-Ovest dove in appena due giorni potrebbero cadere dai 200 ai 300 millimetri d’acqua, con accumuli di oltre 2 metri di neve fresca sulle zone alpine a quote elevate.

Per il Venerdì Santo è poi atteso un miglioramento del tempo, nonostante con un po’ di instabilità residua tra il Nord-Est e le regioni centrali. Per il fine settimana di Pasqua la tendenza mostra ancora un elevato grado di incertezza anche se, attualmente, lo scenario più probabile vede una situazione meno perturbata, ma pur sempre in un contesto di variabilità primaverile che potrà essere accompagnata da alcune piogge.

Le previsioni meteo per mercoledì 16 aprile

Mercoledì nuvole ovunque, con piogge che nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le nostre regioni, presentandosi però più intense e insistenti al Nord-Ovest e su Sardegna, Toscana, Lazio e Campania; neve sulle zone alpine oltre 1600-2000 metri.

Per la giornata di mercoledì 16 aprile la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo fino ad arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico su parte di Lombardia (Laghi e Prealpi Varesine), Piemonte (Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone), Sardegna (Bacini Montevecchio - Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso) e Valle d'Aosta (Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes).

Temperature comunque in generale miti: oltre la norma al Centro-Sud, con picchi intorno ai 25 gradi; più contenute al Nord, con massime addirittura sotto la media in Piemonte e Liguria. Venti intensi su tutti i mari, con mari in generale molto mossi o agitati e il rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per il 17 aprile, Giovedì Santo

Giovedì nuvoloso e piovoso in gran parte d’Italia, con piogge e temporali particolarmente insistenti al Nord, specie al Nord-Ovest e sulle Prealpi Orientali. Fenomeni sparsi e più intermittenti al Centro-Sud, meno probabili nel settore del medio Adriatico.

In serata parziale miglioramento con fenomeni in attenuazione in molte zone, eccetto in Piemonte, Liguria, estremo Nord-Est, Toscana e basso Tirreno. Nevicate oltre i 1600-2000 metri sulle Alpi centro-occidentali, a quote più elevate nel settore orientale.

Temperature massime in generale calo. Venti intensi, a tratti anche burrascosi. Mari molto mossi o agitati.