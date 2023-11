Meteo, Tempesta Ciaran sull'Europa. Da giovedì 2 torna il maltempo con nubifragi e vento forte

Una intensa tempesta (denominata "Ciaran" dal servizio meteo del Regno Unito) sta per arrivare sull'Europa nord-occidentale, portando forte maltempo, con piogge abbondanti e vento intenso, con raffiche oltre i 120 km/h. L'Italia, sebbene non direttamente investita dalla tempesta, verrà raggiunta tra il 1 novembre (Ognissanti) e il weekend del 4 e 5, da 3 perturbazioni in rapida sequenza, che daranno vita ad una nuova fase di maltempo in molte regioni, specie da giovedì 2 novembre.

La prima perturbazione (la numero 1 di novembre) attraverserà velocemente l’Italia mercoledì 1 (Ognissanti) e porterà nuovo maltempo, che si concentrerà soprattutto al Centro-Sud.

Neanche il tempo di vedere le condizioni meteo migliorare che, già nelle prime ore di giovedì 2, arriverà un’altra perturbazione (la numero 2 di novembre), la più intensa, destinata a portare forte maltempo su molte regioni, con piogge anche intense che bagneranno dapprima soprattutto il Nord e Sardegna e, successivamente, nella giornata di venerdì 3, anche il Centro-Sud. Il tempo rimarrà perturbato anche nel primo weekend di novembre, quando è attesa l’ennesima perturbazione (numero 3 di novembre).

Nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno anche caratterizzate da molto vento, con il rischio di forti mareggiate lungo le coste tirreniche, mentre le temperature, tra alti e bassi, oscilleranno attorno a valori nella norma o leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per mercoledì 1 (Ognissanti)

Nuvole di nuovo in aumento. Già dal mattino le prime piogge su Levante Ligure, Toscana, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge sparse su Lazio, Umbria, Campania, nord della Calabria, Sicilia Occidentale, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Alpi e Levante Ligure. In serata pioverà anche su Basilicata e Puglia. Temperature massime in rialzo al Nordest, in calo nel resto d’Italia.

Forte maltempo in arrivo: le previsioni meteo per giovedì 2 novembre

Cielo molto nuvoloso e piogge sparse, localmente anche di forte intensità al Nord, regioni centrali tirreniche e Campania; neve abbondante sulle zone alpine oltre 1700-1800 metri. Alternanza tra sole nelle altre regioni. Temperature massime in calo al Nordovest, in leggero rialzo nelle regioni tirreniche. Venti intensi, provenienti dai quadranti meridionali, su tutti i mari.