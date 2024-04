Svolta meteo in vista per alcune regioni: dove torna la pioggia? La tendenza dal 10 aprile

Dopo un lunedì ancora dominato dall’anticiclone nord-africano, nei giorni successivi si conferma una fase meteo più movimentata. L’alta pressione si indebolirà infatti a partire da martedì 9 aprile, quando una perturbazione investirà il Nord-Ovest.

Pioggia e calo termico: la tendenza meteo per mercoledì

Mercoledì 10 aprile il sistema perturbato coinvolgerà poi molte delle nostre regioni: in tutto il Nord il cielo sarà nuvoloso con piogge sparse, localmente anche moderate, mentre precipitazioni più isolate potranno interessare anche le regioni tirreniche della penisola e la Sardegna. Sulle Alpi torneranno le nevicate, seppure a quote piuttosto elevate e in generale al di sopra dei 1.500-1.600 metri.

Il tempo resterà stabile nel resto del Paese, con il possibile transito di nuvole che però non saranno accompagnate da piogge.

Nella giornata di mercoledì si farà sentire anche un’intensificazione del vento soprattutto sui mari di Ponente, con un Maestrale intenso soprattutto in Sardegna dove saranno possibili raffiche di burrasca. Saranno molto mossi o agitati i mari coinvolti, fino a molto agitato quello di Sardegna. Le temperature caleranno al Nord, in Sardegna e sul medio Tirreno, dove si riporteranno su valori vicini alla norma dopo il caldo anomalo di questi giorni. Saranno ancora possibili punte oltre i 25 gradi sul medio-basso Adriatico, al Sud e in Sicilia.

Torna l'anticiclone nella seconda parte della settimana

Per la seconda parte della settimana, l’attuale tendenza meteo conferma il ritorno dell’alta pressione. Stavolta, però, a rinforzarsi sull’Italia sarà l’Anticiclone delle Azzorre, che riporterà in tutto il Paese condizioni meteo stabili e aria mite, ma senza il caldo eccezionale che sta caratterizzando queste giornate.

In generale si profilano comunque temperature superiori alla media di questa stagione e tipiche della tarda primavera, con massime diffusamente comprese tra i 20 e i 25 gradi e picchi localmente più elevati.