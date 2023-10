Meteo, stop al caldo anomalo in Italia. Arriva l'autunno con piogge e calo delle temperature

Ultimi giorni di caldo anomalo ed estivo in Italia. Dalla prossima settimana cambia tutto con l'arrivo dell'autunno. Previste piogge in buona parte del paese e un deciso calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ultimi giorni d'estate in Italia

Siamo davvero arrivati all'ultimo colpo di coda dell'estate? La seconda settimana di ottobre segna un vero e proprio cambio climatico dopo settimane di caldo anomalo e temperature estive da Nord a Sud. L'ondata di calore ha le ore contate, visto che dopo gli ultimi giorni di sole è previsto l'arrivo dell'autunno con piogge, rovesci e un brusco calo delle temperature.

Stop al caldo anomalo che si farà sentire in Italia fino a venerdì con valori tipicamente estivi lungo tutto lo stivale, ma anche in montagna dove lo zero termico si colloca intorno ai 400 metri. La situazione climatica è destinata a cambiare nel fine settimana con il passaggio della perturbazione n.2 di ottobre che si farà sentire nelle regioni del Nord e Toscana con fenomeni temporaleschi e un conseguente calo delle temperature. Nei giorni successivi in buona parte del paese è prevista una fase piovosa e più fresca di stampo autunnale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023: sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con qualche veloce annuvolamento solo in Liguria, Toscana ed estremo Sud. Da segnalare anche qualche banco di nebbia di nebbia in rapido dissolvimento nelle prime ore del mattino sulle pianure del Nord e le valli del Centro. Le temperature massime restano stabili con valori ben al di sopra della norma. Nella giornata di giovedì 12 ottobre si segnalano nuvole in aumento al Nord, ma senza piogge. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature ancora alte.

Meteo, in arrivo una svolta climatica in Italia: l'autunno è alle porte

L'anticiclone africano ha le ore contate in Italia. Dopo gli ultimi giorni di incontrastato dominio, le proiezioni meteo dei prossimi giorni segnalano una svolta decisiva che segna l'arrivo dell'autunno. Durante il fine settimana, infatti, si segnalano i primi cambiamenti climatici: nuvole in aumento e le prime piogge in diverse zone del paese. Non solo, nei prossimi giorni sulla scia degli effetti della perturbazione n.2 di ottobre arriva una fase decisamente più fredda e piovosa. Nella giornata di venerdì 13 ottobre ancora sole al Centro-Sud, nuvole al Nord, ma senza il rischio di piogge. In calo le temperature lungo tutto lo stivale con una attenuazione del caldo anomalo delle ultime settimane.

Nel fine settimana tra sabato 14 e domenica 15 ottobre si segnalano i primi cambiamenti per il passaggio di una debole perturbazione che riporterà piogge e maltempo in buona parte delle regioni del Nord e Toscana. Al Centro-Sud, invece, nuvole e schiarite. Gli effetti della perturbazione si allontaneranno dall'Italia già da domenica 15 ottobre, ma nella giornata di lunedì 16 ottobre sono previsti fenomeni temporaleschi in Sardegna e nelle regioni del Centro. L'autunno è alle porte e la sua presenza si farà sentire con un brusco calo delle temperature complice l’afflusso di aria fresca sul Nord e sul Centro. I valori massimi sono destinati a precipitare anche di 10-15 gradi in tutto il paese.