FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo 4 novembre: stop alla pioggia, torna l'anticiclone. Quanto ...

Meteo 4 novembre: stop alla pioggia, torna l'anticiclone. Quanto durerà il bel tempo?

L'anticiclone torna a consolidarsi sull'Italia: porterà tanto sole e un clima piuttosto mite per la stagione, ma potrebbe durare poco. le previsioni
Previsione4 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione4 Novembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

La prima perturbazione di novembre, dopo aver attraversato l’Italia tra domenica e lunedì, si è ormai allontanata verso il sud della penisola balcanica favorendo un miglioramento del tempo anche nelle nostre regioni meridionali: alle sue spalle infatti si sta facendo strada l’alta pressione, che fino a giovedì dominerà la scena meteorologica sull’Italia e su gran parte dell’Europa, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato.

La serenità del cielo favorirà da un lato temperature diurne miti e per lo più superiori alla norma, ma dall’altro farà diminuire le temperature notturne e del primo mattino: le minime all’alba saranno piuttosto basse al Centro-Nord con valori che nelle regioni settentrionali scenderanno anche sotto i 5 °C e localmente si potranno avvicinare allo zero. Sempre nelle ore più fredde del giorno, si formeranno un po’ di nebbie in pianura padana e nelle valli interne del Centro.

Le previsioni meteo per martedì 4 novembre

Al Centro-Nord, in Campania, nord della Puglia, Sicilia meridionale e Sardegna tempo soleggiato sin dal mattino; attenzione però alla presenza all’alba di qualche nebbia nella fascia centrale della pianura padana, in rapido dissolvimento.  Insisterà un po’ di nuvolosità all’estremo Sud, più insistente tra Calabria e nord della Sicilia; al mattino possibili locali piogge su Salento e Calabria meridionale.

Venti settentrionali al Sud e in Sicilia, fino a moderati su Adriatico meridionale, Salento e Ionio con i rispettivi mari molto mossi. Venti deboli nel resto d’Italia ma con il Tirreno meridionale e i mari intorno alle due Isole maggiori che resteranno ancora un po’ mossi. Dopo un po’ di freddo mattutino, le temperature massime saranno per lo più comprese tra 16 e 19 gradi al Nord e nelle regioni centrali adriatiche; valori intorno ai 20 gradi nel resto d’Italia con massime fino a 22-23 gradi in Sardegna e Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 5 novembre

Giornata soleggiata, con un cielo in prevalenza sereno da Nord a Sud. Da segnalare solo qualche modesto annuvolamenti tra Calabria meridionale, Sicilia e sud della Sardegna. Di notte e all’alba rischio di banchi di nebbia in pianura padana.
Venti moderati da nord tra il Canale d’Otranto e lo Ionio con mare mosso; venti deboli e mari calmi o poco mossi altrove. Temperature minime all’alba stazionarie o in ulteriore diminuzione: valori minimi anche prossimi ai 5°C nelle regioni centrali e vicini allo zero al Nord ma senza rischio di gelate. Temperature pomeridiane senza grandi variazioni e sempre m

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, arriva l'anticiclone: maltempo in pausa da martedì 4 novembre
    Previsione3 Novembre 2025

    Meteo, arriva l'anticiclone: maltempo in pausa da martedì 4 novembre

    Archiviata la prima perturbazione di novembre, da domani si conferma una fase meteo decisamente più tranquilla. Ma potrebbe durare poco!
  • Inizio di settimana instabile, ecco le zone a rischio pioggia. Le previsioni da lunedì 3 novembre
    Previsione3 Novembre 2025

    Inizio di settimana instabile, ecco le zone a rischio pioggia. Le previsioni da lunedì 3 novembre

    Torna il sole al Nord, ma la prima perturbazione di novembre porterà ancora piogge e temporali al Centro-Sud. Ecco le zone più a rischio
  • Meteo, lunedì 3 novembre: ancora qualche pioggia al Centro-Sud, poi la svolta
    Previsione3 Novembre 2025

    Meteo, lunedì 3 novembre: ancora qualche pioggia al Centro-Sud, poi la svolta

    Clima autunnale e qualche pioggia: la perturbazione numero 1 di novembre porterà gli ultimi effetti in parte del Centro-Sud. Le previsioni meteo.
  • Domani ultime piogge: ecco le zone più a rischio. Le previsioni meteo da lunedì 3 novembre
    Previsione2 Novembre 2025

    Domani ultime piogge: ecco le zone più a rischio. Le previsioni meteo da lunedì 3 novembre

    Dopo una domenica di maltempo in molte regioni, la perturbazione numero 1 di novembre farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di lunedì.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
Tendenza3 Novembre 2025
Meteo: anticiclone protagonista fino a giovedì 6, poi torna la pioggia
L'anticiclone non avrà vita lunga: da giovedì si confermano i primi segnali di cambiamento a causa di un vortice ciclonico in avvicinamento.
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Tendenza2 Novembre 2025
Torna l'anticiclone, tra sole e nebbie: la tendenza meteo da mercoledì 5 novembre
Nei prossimi giorni l'alta pressione torna a estendersi sull'Italia: confermata una fase di tempo stabile ma attenzione alla nebbia in pianura
Alta pressione in rinforzo da martedì 4 novembre, ma attenzione alla nebbia
Tendenza1 Novembre 2025
Alta pressione in rinforzo da martedì 4 novembre, ma attenzione alla nebbia
Nella prima settimana di novembre l'anticiclone torna a estendersi sull'Italia con tempo stabile e clima mite. Quanto durerà? La tendenza meteo.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 04 Novembre ore 06:33

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154