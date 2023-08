Meteo 6 agosto: caldo in pausa e vento forte, raffiche di tempesta oltre i 100 all'ora

Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione numero 2 di agosto, le condizioni meteo tornano stabili in buona parte dell'Italia nella giornata di oggi, che tuttavia sarà ancora segnata da un clima piuttosto fresco per la stagione e soprattutto da un vento molto forte.

La colonnina di mercurio resterà infatti anche al di sotto della media stagionale (specie al Nord-Est, con 7-8 gradi sotto la norma), mentre un'impetuosa corrente di Maestrale sferzerà molte delle nostre regioni. Le raffiche più intense sono attese in Sardegna, dove si potranno anche superare i 100 km orari, ma il vento sarà forte anche in alcune zone di pianura.

Le previsioni meteo per domenica 6 agosto

Oggi tempo stabile e soleggiato su quasi tutte le regioni italiane. Maggiore variabilità al Nord-Est dove, da metà giornata e soprattutto nel corso del pomeriggio, si osserveranno alcuni rovesci o isolati temporali: in particolare su Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, più occasionalmente su Emilia orientale, Romagna e nord delle Marche. Temperature: in calo ovunque nei valori minimi. Massime per lo più in rialzo, su valori nella norma o localmente al di sotto, in generale non superiori ai 30-31 gradi. Giornata ventosa per venti occidentali o di Maestrale: attenzione alle raffiche di tempesta sulla Sardegna, anche oltre i 100 km orari; Foehn nelle Alpi e al Nord-Ovest. Mari: molto mossi o agitati i bacini di ponente.

Le previsioni meteo per lunedì 7 agosto

Domani al Nord-Ovest, sull’Emilia Romagna, sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori tempo generalmente soleggiato. Nel resto del Paese il tempo sarà un po’ più variabile, con addensamenti soprattutto nella seconda parte della giornata: nel pomeriggio possibili locali e brevi rovesci nelle Alpi friulane e nelle zone interne tra basse Marche, Abruzzo, Molise e Irpinia. Temperature massime in calo al Nord e sul medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove. Valori per lo più inferiori alla norma, in qualche caso anche di 3-4 gradi, con punte di 30-32 gradi solo su Sardegna e Sicilia. Ventoso per venti settentrionali, con il Maestrale ancora intenso sulle Isole maggiori (raffiche fino a 70-80 Km/h sulla Sardegna) e sui mari prospicienti, che resteranno molto mossi.