Meteo, stop al caldo da martedì 16. Crollo di 15 gradi in pochi giorni

Brusco e sensibile cambio delle condizioni meteo da martedì 16: da una situazione pienamente estiva passeremo a temperature anche inferiori alla norma climatica, con piogge, nevicate in montagna e vento in netta intensificazione.

Martedì 16 il tempo sarà infatti in peggioramento per l’azione congiunta di due perturbazioni: la numero 3 di aprile in arrivo dal Nord Europa sulle regioni settentrionali, - denominata "Gori" dall’Aeronautica Militare - seguita da aria fredda, e la numero 4 del mese che dal Nord Africa risalirà verso la Sicilia e il Sud Italia.

Tra mercoledì e giovedì ritroveremo un tempo molto instabile con numerosi rovesci di pioggia tra il Nord-Est e il Centro-Sud, nevicate sulle Alpi, forti venti e un brusco calo termico (i valori crolleranno anche di 10/15 gradi nel giro di pochi giorni).

Anche la seconda parte della settimana sarà caratterizzata dalla presenza di una vasta area di bassa pressione e da una massa d’aria piuttosto fredda, con vento forte, diffusi episodi temporaleschi e un ulteriore lieve calo termico che potrebbe dare luogo a locali nevicate lungo l’Appennino centrale. Per ulteriori dettagli sulla tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Le previsioni meteo per martedì 16

Molto nuvoloso sulle regioni meridionali; piogge sparse su Sicilia e Calabria in estensione nel corso della giornata alla Basilicata, bassa Campania e alla Puglia centro-meridionale. Instabile nel Nord-Est su Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna con piogge anche sotto forma di rovesci o temporali. Nel complesso soleggiato o parzialmente nuvoloso su Nord-Ovest, Centro e Sardegna.

Temperature in diminuzione quasi ovunque, ma con valori ancora oltre la norma. Venti in graduale e generale rinforzo; in particolare soffierà un forte Maestrale tra Corsica e Sardegna. Molto mossi o agitati il Mar Ligure, l’alto Tirreno, i mari intorno alla Sardegna e alla Corsica, il Canale di Sicilia.

Le previsioni meteo per mercoledì 17

Tempo instabile con rovesci e temporali al Sud; piogge più isolate anche al Nord-Est e Centro. Nuvolosità irregolare e variabile tra poco nuvoloso a localmente nuvoloso al Nord-ovest, settori tirrenici e Isole.

Temperature in ulteriore sensibile calo. Giornata ventosa: forti venti di Maestrale sulle Isole, sui mari di ponente e all’estremo Sud; venti di Foehn sulle Alpi e nelle vicine zone di pianura del Nord. Mari da mossi a molto agitati.