Meteo stabile e clima mite: alta pressione in rinforzo, ma per poco! Le previsioni da giovedì 10 aprile

Le correnti fredde si stanno attenuando consentendo un graduale rialzo termico che riporterà le temperature nella media o leggermente oltre, grazie anche all’afflusso di aria via via più mite. Questa situazione sarà accompagnata dal rinforzo di un’area di alta pressione che si mostrerà efficace soprattutto fra venerdì e sabato quando il tempo sarà stabile in tutto il Paese, mentre a breve termine occorrerà fare i conti ancora con alcuni episodi di instabilità per lo più al Centro e parte del Sud, in estinzione, comunque, entro la fine di giovedì.

I dati attuali confermano poi un probabile peggioramento fra domenica e lunedì per l’arrivo di una perturbazione che porterà piogge principalmente al Centro-Nord. Questo sistema nuvoloso darà il via ad una fase di tempo instabile e perturbato che caratterizzerà anche i giorni successivi, probabilmente fino a giovedì, con le precipitazioni più intense e diffuse soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, sempre in un contesto di clima molto mite e a tratti caldo al meridione, più fresco, invece, sulle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 10 aprile

Tempo in prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali e nei settori nord di Toscana e Marche. Schiarite ampie anche su parte del Sud e delle Isole. Cielo nuvoloso nel resto d’Italia, con qualche isolata pioggia o rovescio su bassa Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Gargano. Nel pomeriggio maggiori schiarite sulle coste del medio Adriatico; possibili brevi rovesci nelle zone interne del Centro e sull’Appennino meridionale, con locali sconfinamenti verso le coste del basso Tirreno. Generale miglioramento alla sera.

Temperature in aumento, con punte intorno ai 20 gradi al Nord, regioni tirreniche e isole maggiori. Venti moderati orientali nei Canali delle Isole, leggero Maestrale in Adriatico.

Le previsioni meteo per venerdì 11 aprile

Generali condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno da nord a sud. Da segnalare solo qualche annuvolamento più esteso in Liguria e i consueti addensamenti pomeridiani sui rilievi.

Temperature in ulteriore aumento, con punte massime oltre i 20 al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e nelle isole maggiori. Venti deboli, a parte dei rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia e da est nel Canale di Sardegna.