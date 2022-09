Meteo: sole a inizio di settimana. Nei prossimi giorni clima autunnale

Nella giornata odierna, lunedì 19 settembre, un po’ di nuvole e qualche pioggia residua sulle regioni centrali, mentre nel resto d’Italia il tempo risulterà in prevalenza soleggiato. Le temperature, nonostante un generale rialzo, rimarranno vicine a quelle normali per il periodo.

Nei prossimi giorni, almeno fino a venerdì 23, prevarranno condizioni di tempo soleggiato e stabile, ma con temperature in calo e tipiche di inizio autunno, perché sull’Italia si faranno parzialmente sentire gli effetti delle correnti di aria fredda in scorrimento sui Balcani. Un peggioramento del tempo è invece probabile nel fine settimana, quando l’arrivo di una nuova perturbazione potrebbe riportare la pioggia prima al Nord e poi anche al Centro e Sardegna.

Le previsioni meteo per lunedì 19 settembre

Alternanza tra sole e nuvole in Liguria, Centro e Sicilia, con isolati piovaschi su Appennino Centrale e rilievi siciliani. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in rialzo nelle regioni centrali adriatiche e al Sud, pressoché invariate altrove. Venti deboli, con locali rinforzi sulle zone alpine, sul Mar Ligure e sull’alto Adriatico.

Le previsioni meteo per martedì 20 settembre

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena un po’ di nuvolosità innocua tra Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Temperature minime in lieve rialzo; massime in generale lieve diminuzione. Venti in prevalenza deboli, localmente moderati settentrionali in Sardegna e Mar Ionio.