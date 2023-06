Meteo, si smorza l'instabilità: fino a venerdì 9 sole, con isolati temporali pomeridiani

Instabilità protagonista del tempo in Italia almeno fino a venerdì 9 e al weekend, perché l’alta pressione rimarrà lontana, favorendo così la formazione di numerosi temporali nelle ore centrali del giorno. Rispetto agli inizi della settimana però l’instabilità si smorzerà parzialmente e in questi giorni le piogge si concentreranno soprattutto sulle zone montuose, con sconfinamenti per lo più occasionali su pianure e zone costiere.

Le temperature nel frattempo non si scosteranno di molto dai valori normali per il periodo, anche se con il passare dei giorni tenderanno a salire leggermente.

Anche nel corso della prossima settimana sembra molto probabile la persistenza di questo tipo di circolazione atmosferica che da un lato manterrà condizioni di instabilità, dall’altro contribuirà a ostacolare la risalita delle masse d’aria sahariana verso il Mediterraneo Centrale, tenendo per il momento lontano il rischio di ondate di caldo intenso.

Le previsioni meteo per giovedì 8

Giornata tra sole e nuvole in gran parte d’Italia. Isolati rovesci e temporali, più che altro nel pomeriggio, su Alpi, Venezie, Romagna, zone appenniniche e interno della Sicilia.

Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con valori in generale nella norma o leggermente al di sotto. Venti per lo più deboli; mari in generale calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 9

Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso al Nord-Ovest e in Sardegna, con isolati scrosci di pioggia sulle Alpi Occidentali; in generale bello nel resto d’Italia. Nel corso della giornata tendenza a un diffuso aumento della nuvolosità; possibili isolati rovesci o brevi temporali sui rilievi del Nord, nella pianura padana occidentale, nell’ovest dell’Emilia, sull’Appennino centrale, nel Foggiano, in Sardegna, ma in estensione alle coste dell’alto Adriatico alla sera.

Temperature stazionarie o in leggero aumento con massime per lo più comprese fra 24 e 29 gradi. Venti deboli, con locali rinforzi di Scirocco sui mari di ponente.