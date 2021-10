Meteo, mercoledì 6 ottobre l'intensa perturbazione n.1 si allontanerà

Mercoledì 6 ottobre l’intensa perturbazione numero 1 giunta a inizio settimana, si trasferirà verso i Balcani, ma la sua coda darà luogo a rovesci e temporali sulle estreme regioni meridionali e sulla Sicilia.

Nel frattempo giungerà la perturbazione numero 2, nel corso della giornata coinvolgerà soprattutto le regioni di Nord-Est, le centrali tirreniche, l’Umbria, le Marche e, più marginalmente, la Lombardia, con nuove precipitazioni, anche sotto forma di temporali. Un miglioramento del tempo con il ritorno del sole è atteso invece sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Sarà una giornata ventosa per venti occidentali sui mari e sulle regioni di ponente, meridionali sui mari di levante, anche forti da ovest tra Corsica, Sardegna, Tirreno centrale e Lazio.

Quest’ultimo fronte perturbato sarà seguito da una massa d’aria decisamente più fresca nord atlantica, che si riverserà sui mari attorno alla Penisola nel corso di giovedì, dando vita ad una circolazione ciclonica centrata sulle regioni centro-meridionali e in successivo lento spostamento tra il Sud Italia e i Balcani.

Seppure in un quadro ancora di grande incertezza previsionale, ne conseguirà una fase meteorologica molto dinamica e molto ventosa, con occasione per altre precipitazioni, tra giovedì e sabato, sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali, anche sotto forma di rovesci o temporali.

Ai margini di questa circolazione umida e instabile dovrebbero restare le regioni nord-occidentali e la Sardegna, con un tempo più stabile e soleggiato.

Nel frattempo le temperature tenderanno a calare un po’ ovunque, in maniera anche sensibile, con un clima via via più fresco e di stampo decisamente più autunnale: in particolare al Centro-Sud dove i valori si porteranno anche di 3-4 gradi al di sotto della media stagionale.