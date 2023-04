Meteo, settimana di Pasqua tra venti freddi e neve a bassa quota

Clima instabile e maltempo nelle regioni del Sud, mentre al Nord è in arrivo una massa d'aria di origine artica proveniente dalla Scandinavia. La settimana di Pasqua segna una inversione di marcia, climaticamente parlando, con il ritorno del freddo, della neve e un crollo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo: Italia alle prese con massa d'aria fredda e temperature in calo

Una nuova ondata di freddo e maltempo è in arrivo in Italia. Un massa d'aria fredda di origine artica sta per avvicinarsi al nostro Paese interessando dapprima le regioni del Nord e successivamente il Centro-Sud. La settimana di Pasqua si delinea all'insegna del freddo e di un brusco calo delle temperature e il ritorno di un clima quasi invernale. Prosegue, invece, l'assenza di piogge e precipitazioni in particolare nelle regioni settentrionali dove l'allarme siccità non si placa.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 4 aprile: nuvolosità irregolare su medio Adriatico, Lazio, Sud, Isole e al Nord-Ovest. Nel resto del paese bel tempo e sole. Non sono da escludere brevi e sporadiche piogge su Marche, Abruzzo, basso Lazio, bassa Calabria, Sicilia orientale e Sardegna meridionale. Possibili nevicate, invece, previste intorno a 500-900 metri sui rilievi del Centro. In calo le temperature ad eccezione della Sicilia. Anche nella giornata di mercoledì 5 aprile sono previste piogge e fenomeni temporaleschi su Calabria e Liguria, mentre dal pomeriggio instabilità nel Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Non sono da escludere breve ed isolate piogge anche sulle Alpi lombarde e del Nord-Est dove è prevista neve fino a 600-900 metri. Le temperature minime in calo da Nord a Sud con il rischio di gelate al Centro-Nord.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi: che tempo farà a Pasqua?

Ma come sarà il tempo nei giorni precedenti la Pasqua? La parte finale della settimana vedrà attenuarsi il colpo di coda dell'inverno con un lieve e graduale aumento delle temperature. Per giovedì 6 aprile le previsioni meteo segnalano tempo parzialmente nuvoloso e deboli precipitazioni tra Calabria e Sicilia. In aumento le temperature pur restando su valori al di sotto del periodo.

Venerdì 7 aprile, nuvole in aumento al Nord, regioni centrali e Sardegna con possibili piogge al Nord-Ovest, in Toscana e nel nord della Sardegna. Nevicate sulle Alpi centro-occidentali oltre i 1200 metri di quota. In aumento le temperature con valori compresi tra i 16-17°. Il weekend di Pasqua sarà segnato dal passaggio di una perturbazione che porterà piogge e rovesci sul Lazio e Calabria e zone interne. Le temperature si manterranno stabili o in leggero aumento. Nella domenica di Pasqua gli effetti della perturbazione si faranno sentire al Sud per poi allontanarsi del tutto dal nostro paese nel giorno di Pasquetta.