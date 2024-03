Meteo, settimana di Pasqua tra maltempo e sole: i dettagli

L’inizio della settimana di Pasqua inizierà con una giornata di lunedì all’insegna del tempo stabile e soleggiato e anche caldo per il periodo sulle nostre due Isole maggiori. A fine giornata inizia a peggiorare in Sardegna e sul versante tirrenico per l’arrivo di nuova perturbazione (la n.10) che attraverserà l’Italia nella giornata di martedì portando un po’ di piogge e determinando un sensibile rinforzo dei venti di Scirocco con mari tendenti a diventare molto mossi o agitati. Tra martedì sera e mercoledì una seconda e più intensa perturbazione (la n.11 del mese) attraverserà tutto il Paese portando molte piogge, localmente intense, neve sulle Alpi al di sopra di 1200-1600 metri, venti occidentali fino a forti o burrascosi con possibili mareggiate sulle coste tirreniche e della Sardegna e mari localmente anche molto agitati. Giovedì tendenza al miglioramento grazie allontanamento verso i Balcani della perturbazione: assisteremo ad ampie schiarite con residue deboli e isolate piogge limitate al settore tirrenico. Si tratta di un’evoluzione ancora incerta nei dettagli e nella tempistica, un’incertezza che tende ad amplificarsi a partire da venerdì anche se per il Centro-Sud si prospetta una fase abbastanza stabile e piuttosto calda.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 25 marzo

Un po’ di nuvolosità irregolare in Calabria e isole maggiori con qualche isolata e debole pioggia dal pomeriggio in Sardegna. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia con cielo inizialmente sereno ma con sottili velature in arrivo nel corso del pomeriggio a partire da ovest. Nel corso della serata tendenza ad un generale e rapido aumento della nuvolosità con locali deboli precipitazioni in Sardegna, regioni centrali, Liguria e Alpi occidentali (nevose oltre i 1200 metri) circa. Temperature massime in diminuzione al Sud peninsulare, in aumento su Sardegna occidentale e Sicilia dove si potranno sfiorare i 23-25 gradi. Venti in temporanea attenuazione ma in rinforzo di Scirocco a fine giornata sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per martedì 26 marzo

Giornata molto nuvolosa con cielo in prevalenza coperto; nuvolosità più variabile e irregolare, alternata a schiarite anche ampie, tra Sicilia e Calabria. Piogge intermittenti, deboli e isolate sulle regioni meridionali e sulle due Isole maggiori. Precipitazioni più diffuse al Centro-Nord, localmente anche di moderata intensità. In serata i fenomeni si concentreranno tra il Nord Italia e l’alta Toscana. Neve sulle Alpi oltre i 1100-1400 metri. Venti moderati o tesi di Tramontana in Liguria, in rinforzo di Libeccio dal pomeriggio in Sardegna, da tesi a forti di Scirocco con raffiche localmente anche burrascose altrove. Temperature in calo al Centro-Nord, con valori contenuti e intorno ai 10 gradi nelle regioni settentrionali; massime fino a 20 gradi o poco oltre al Sud e Isole.