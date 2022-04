Meteo, settimana di Pasqua al via con sole e clima primaverile

La settimana di Pasqua prende il via con condizioni meteo più stabili e via via più miti da Nord a Sud grazie alla rimonta dell'alta pressione.

Nei prossimi giorni, con l’ultima perturbazione (la numero 3 di aprile) oramai lontana, l’alta pressione tornerà rapidamente a occupare l’Italia, garantendo così condizioni meteo più stabili e asciutte. Almeno fino a giovedì quindi le giornate saranno in prevalenza soleggiate, con piogge e nevicate assenti.

L’alta pressione contribuirà pure a trascinare sull’Italia una massa d’aria decisamente più mite: le temperature quindi risaliranno velocemente su valori normali per il periodo già tra lunedì 11 e martedì 12, mentre a metà settimana un ulteriore rialzo termico spingerà le temperature su valori insolitamente alti per il periodo.

Le previsioni meteo per lunedì 11

Bel tempo, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso praticamente su tutta Italia. Temperature massime ovunque in crescita e per lo più comprese fra 14 e 19 gradi, quindi nella norma o solo di poco al di sotto.

Moderati venti di Maestrale sullo Ionio e moderato Scirocco sulla Sardegna; altrove venti per lo più deboli.

Le previsioni meteo per martedì 12

Alternanza tra sole e nuvole al Nord-Ovest e Sardegna, comunque senza piogge. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature massime in ulteriore crescita, nel complesso nella norma o leggermente al di sopra.