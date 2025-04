Meteo: settimana di Pasqua al via con piogge e venti caldi. I dettagli

L’alta pressione, che ha garantito diverse giornate di tempo bello e anche piuttosto mite, ha lasciato il posto alla seconda perturbazione di aprile che lunedì 14 porterà ancora un po’ di piogge sull’Italia prima di allontanarsi verso est. Nel frattempo, sulla Sardegna il tempo peggiorerà in modo sensibile per l’arrivo di una nuova perturbazione (la n. 3 di aprile) che porterà maltempo soprattutto al Centro-Nord con rischio anche di intensi rovesci e locali temporali.

La fase perturbata andrà avanti anche a metà settimana quando è attesa una nuova intensa perturbazione (la n.4) che tra mercoledì 16 e giovedì 17 coinvolgerà un po’ tutta l’Italia. Sono previsti accumuli localmente anche abbondanti, specie sulle regioni del Nord e su quelle del versante tirrenico; non si esclude il rischio di locali criticità. In tutta questa fase soffieranno forti venti meridionali con mari anche agitati.

Venerdì santo (18 aprile) la situazione in parte migliorerà con un po’ di instabilità residua tra il Nord-Est e le regioni centrali. Per il fine settimana di Pasqua la tendenza, considerata la distanza temporale, mostra ancora un elevato grado di incertezza e andrà dunque verificata nei prossimi giorni. Ad oggi l’evoluzione più probabile vede un generale miglioramento con un clima primaverile. Nei prossimi giorni, nonostante il maltempo, la massa d’aria, per effetto degli intensi venti meridionali, rimarrà mite.

Le previsioni meteo per lunedì 14 aprile

Cielo coperto al Centro-Nord e in Sardegna con piogge sparse, a tratti e localmente moderate sulle regioni centrali e sulla Venezia Giulia; nell’isola, dal pomeriggio, rischio di temporali. Neve sulle Alpi ad alta quota, sopra i 2000-2200 metri. Anche al Sud e in Sicilia prevarranno le nuvole, alternate però a temporanee schiarite: in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria non si escludono brevi e isolate piogge.

Temperature senza grandi variazioni. Clima mite al Sud e Sicilia con valori localmente vicini ai 25 gradi; al Nord massime intorno ai 15 gradi. Venti di Scirocco su tutti i nostri mari e lungo le aree costiere da moderati a localmente forti. Mari ovunque mossi o molto mossi, fino ad agitato il Canale di Sicilia e il Mar Tirreno.

Le previsioni meteo per martedì 15 aprile

Giornata in gran parte nuvolosa con piogge sparse soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle centrali tirreniche con locali intensi rovesci o temporali. Maggiore variabilità, con schiarite anche ampie e piogge più deboli e isolate, sul medio Adriatico, al Sud e Sardegna.

Temperature in aumento al Nord e versante adriatico; in tutta Italia clima mite nonostante le nuvole e le piogge. Venti forti o burrascosi di Scirocco sullo Ionio e in Adriatico con mari agitati. Venti sempre da sud ma più deboli, al più di moderata intensità, sui mari di ponente.