Meteo, settimana caldissima con qualche temporale: le previsioni del 22-23 giugno

Ci attende una settimana tutta caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione, che occuperà stabilmente gran parte dell’Europa Meridionale e Centrale, favorendo così condizioni tipiche di piena estate, con tanto sole e caldo insolitamente intenso. In particolare, in Italia, nei prossimi giorni il tempo sarà in prevalenza soleggiato, anche se non mancherà un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, con il possibile occasionale coinvolgimento di coste e pianure, mentre le temperature rimarranno decisamente elevate, con un caldo afoso intenso che si farà sentire soprattutto al Centro-Nord e Sardegna. Nei prossimi giorni infatti le temperature massime saranno quasi dappertutto comprese fra 30 e 38 gradi, con possibili picchi fino a 39-40 gradi, mentre gli elevati tassi di umidità spingeranno le percepite anche di qualche grado più su; il caldo si farà sentire anche nelle ore notturne, con la maggior parte delle nostre città che vivranno notti tropicali (notti durante le quali le temperature non scendono al di sotto dei 20 gradi) e non risparmierà neanche le zone di montagna, con lo zero termico che si collocherà attorno ai 4500 metri.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 22 giugno

Lunedì al mattino splenderà il sole in tutta Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento delle nubi sulle zone interne del Paese: isolati rovesci e temporali sulle Alpi e, più giù, anche sulle zone appenniniche, da dove potrebbero localmente scivolare fin sulle coste di Toscana e Lazio. Temperature sempre decisamente elevate: notte tropicale in molte località, con minime che in generale faranno fatica a scendere al di sotto di 20 gradi; massime per lo più comprese fra 30 e 38 gradi, con possibili picchi di 39-40 gradi nelle zone interne del Centro-Nord e della Sardegna. Venti deboli, a regime di brezza lungo le coste; mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per martedì 23 giugno

Martedì al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in gran parte d’Italia, con appena qualche nuvola innocua in più sulle Alpi Occidentali. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne del Paese: isolati acquazzoni e temporali su Alpi, rilievi abruzzesi e molisani, Appennino Calabro-Lucano e zone montuose della Sardegna. Altra giornata di caldo afoso intenso, con notti tropicali nella maggior parte dei capoluoghi e massime in generale comprese fra 30 e 38 gradi. Venti di debole intensità, a prevalente regime di brezza lungo le coste.