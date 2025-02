Meteo, settimana al via domani con poche piogge: le previsioni dal 17 febbraio

Si è definitivamente allontanata verso la Grecia e la Turchia l’intensa perturbazione che ha interessato l’Italia in questi ultimi giorni. La pressione atmosferica è in aumento sul Mediterraneo centrale e, anche se non riuscirà a coinvolgere in maniera decisa il nostro Paese, nei primi giorni della settimana determinerà una fase di tempo più stabile e sostanzialmente asciutto, ma con giornate un po’ nuvolose e solo in parte soleggiate. A livello termico, il nostro Paese si troverà a metà strada tra una massa di aria gelida presente sull’Europa orientale e una massa più mite in risalita verso l’Europa occidentale. Le temperature sull’Italia faranno registrare valori nella norma o leggermente sotto al Nord e sul versante adriatico.

Anche per l’ultima parte della settimana non si profilano grandi scossoni, e la pressione ancora relativamente alta riuscirà a mantenere lontane le perturbazioni garantendo un tempo generalmente stabile e senza precipitazioni. Le temperature dovrebbero risalire di qualche grado.

Le previsioni meteo per lunedì 17 febbraio

Domani prevalenza di tempo soleggiato sulle aree alpine e sulle Venezie. Nel resto d’Italia sarà una giornata con una prevalenza di nuvole, alternate comunque a schiarite. Non sono previste precipitazioni di rilievo; tuttavia avremo la possibilità di piogge deboli e isolate in Puglia, Basilicata, Calabria e coste centrali della Toscana.

Un po’ di freddo mattutino al Nord con deboli gelate. Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord e in Campania, senza grandi variazioni altrove: valori in generale compresi tra 6 e 10 gradi al Nord, fino a 15-17 in Calabria e Isole maggiori. Venti deboli, salvo locali moderati rinforzi da nord in Liguria e in Adriatico con mari mossi; venti deboli e mari poco mossi altrove.

Le previsioni meteo per martedì 18 febbraio

Giornata con una prevalenza di nuvole tra Calabria e Sicilia con il rischio di isolate piogge sulle aree appenniniche e nell’est dell’isola. Nel resto d’Italia nuvolosità più irregolare alternata a schiarite, basso rischio di nebbie al Nord.

Al primo mattino temperature diffusamente sotto zero al Nord, vicine allo zero al Centro; valori massimi senza variazioni di rilievo. Venti deboli ovunque, salvo modesti rinforzi da nord in Adriatico, Ionio e basso Ligure con mari un po’ mossi; mari poco mossi o calmi altrove.