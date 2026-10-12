Settimana al via con qualche pioggia, poi cambio di scenario. Le previsioni meteo da lunedì 12 ottobre

La nuova settimana si apre oggi con condizioni meteo instabili in diverse regioni, coinvolte da un debole fronte instabile (la perturbazione numero 3 di ottobre), che nelle prossime ore porterà rovesci sparsi e isolati temporali. Nel suo rapido transito sul nostro Paese la perturbazione coinvolgerà in particolare il Nord-Est, il Centro-Sud e le Isole maggiori, ma lascerà presto spazio a uno scenario meteo decisamente più tranquillo.

Alle sue spalle, infatti, si conferma la graduale estensione dell'alta pressione, associata all’Anticiclone delle Azzorre, che si espanderà a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna favorendo giornate prevalentemente asciutte e soleggiate. Tra martedì e mercoledì temporaneo calo termico, specie sul versante adriatico e al Sud, per l’afflusso di aria più fresca proveniente dai Balcani e accompagnata da una moderata o forte ventilazione da Nord. A partire da giovedì temperature nuovamente in rialzo fin verso valori oltre la norma.

Le previsioni meteo per lunedì 12 ottobre

Debole fronte instabile in transito sull’Italia. Al mattino possibili rovesci su parte del Nord-Est, tra Veneto ed Emilia-Romagna, e in Sardegna. Nel corso della giornata l’instabilità aumenterà al Centro-Sud e in Sicilia, con qualche temporale non escluso, specie tra Campania, Calabria e Sicilia. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie al Nord e sui settori tirrenici.

Temperature massime pomeridiane senza grandi variazioni e per lo più tra 20 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sardegna e Sicilia. Venti di Maestrale in attenuazione sui mari di Ponente, ma venti di Grecale in rinforzo a partire dai settori adriatici. Mari mossi.

Le previsioni meteo per martedì 13 ottobre

Tempo stabile, con parziali annuvolamenti sul Nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale.

Temperature in calo in Pianura Padana, su regioni adriatiche e Nord-Est; valori anche leggermente sotto la media sulla parte orientale, picchi di 24-25 gradi sui settori a ponente (tirreniche e Isole Maggiori). Ventilazione tesa da nord-est al Centro-Sud, mari localmente agitati.