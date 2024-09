Meteo, settembre al via con caldo, afa e qualche temporale: le previsioni

L’attuale situazione, che vede il dominio dell’Anticiclone Africano, con tempo stabile e caldo anomalo, subirà i primi cambiamenti nella giornata odierna per l’avvicinarsi dalla Francia di una perturbazione atlantica (la nr. 1 di settembre), responsabile di un moderato aumento dell’instabilità e quindi del rischio di temporali soprattutto sulle zone alpine. Nella prima parte della settimana aumenterà l’instabilità sull’Italia e il caldo si attenuerà parzialmente, anche se le temperature rimarranno comunque al di sopra della norma; questa perturbazione scivolerà verso il Centro-Sud mentre le regioni settentrionali tra martedì e mercoledì potrebbero essere lambite da altre perturbazioni in transito al di là delle Alpi.

Previsioni meteo per domenica 1 settembre

Inizio di giornata cielo quasi ovunque sereno o velato; più nuvolosità sulle zone alpine, con lo sviluppo nel pomeriggio di rovesci e temporali isolati, con possibili sconfinamenti sulla pianura piemontese; nubi e qualche temporale possibile anche sull’Appennino settentrionale, sui rilievi di della Calabria e della Sicilia. In serata alcuni rovesci insisteranno sulle Alpi occidentali e in Alto Adige, ampi rasserenamenti altrove. Caldo anomalo, con temperature massime comprese tra 30 e 36 gradi, ma con punte di 37-38 gradi nelle regioni tirreniche e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per lunedì 2 settembre

Al mattino nubi in aumento al Centro-Nord e Isole con piogge sparse e locali temporali in Piemonte, Liguria e Lombardia. Da metà giornata aumento dell’instabilità e del rischio di precipitazioni anche su Alpi del Nord-Est, Emilia Romagna, regioni centrali, Sardegna, rilievi di Calabria e Sicilia. Temperature in leggera diminuzione in Sardegna e regioni tirreniche. Venti in prevalenza deboli, con possibili raffiche nelle aree temporalesche.