Meteo: seconda parte di settimana con rovesci e temporali. Le zone coinvolte

Nella seconda parte della settimana le perturbazioni atlantiche continueranno a transitare all'altezza del Nord Italia, determinando instabilità e temperature al di sotto della media; situazione meteo più stabile nelle regioni del Sud e nelle Isole.

Nel dettaglio, giovedì 30 maggio tempo in peggioramento già nella notte, in particolare su Lombardia e settori di Nord-Est dove si avranno rovesci diffusi. In giornata, il tempo rimarrà instabile soprattutto a ridosso delle Alpi e delle Prealpi centro orientali mentre aumenterà il rischio di rovesci o temporali nelle zone appenniniche del Centro ma anche nelle zone interne della Toscana e localmente in Puglia. Temperature massime in calo soprattutto al Nord-Est, valori prossimi alla norma sul resto del Paese. Venti in moderato rinforzo su Sardegna, mare Adriatico e regioni centrali.

Stando agli ultimi aggiornamenti, venerdì 31 maggio il Nord Italia subirà gli effetti di un nucleo di aria fresca e instabile, associato a rovesci e temporali diffusi, probabilmente meno insistenti sul Piemonte. Possibili rovesci anche sul nord della Toscana, mentre nel resto del Paese il tempo dovrebbe risultare più stabile. Venti di Maestrale in intensificazione sul mare di Sardegna. Temperature in calo al Nord.

Qual è la situazione in vista del primo weekend di giugno? La tendenza per la Festa della Repubblica (2 giugno)

L'evoluzione per il weekend dell'1-2 giugno lascia ancora un discreto margine di incertezza: probabilmente alcuni settori del Nord Italia dovranno ancora fare i conti con ulteriori fasi instabili.

Le temperature saranno inferiori alla norma al Centro-Nord e sulla Sardegna, clima più caldo invece al Sud. Per ulteriori dettagli e approfondimenti vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.